روبوت "Grok".. يرى العالم من حولك!

أبوظبي (الاتحاد) أعلنت "xAI" إطلاق "Grok Vision" "جروك فيجين"، الذي يتيح للمستخدمين توجيه هواتفهم نحو أشياء مثل المنتجات واللافتات والمستندات وطرح أسئلة عنها.

روبوت المحادثة ""Grok" من "xAI" يستطيع الآن الإجابة على أسئلتك حول ما يظهر في مجال رؤية كاميرا هاتفك الذكي، على غرار ميزات الرؤية الفورية المتوفرة في تطبيقي "جيميني" و"تشات جي بي تي".

بحسب تقرير نشره موقع "تك كرانش" يتوفر "جروك فيجين" عبر تطبيق ""Grok" لنظام iOS، ولكنه غير متوفر حاليًا على تطبيق ""Grok" لنظام أندرويد.

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هناك بعض الميزات المثيرة التي تم إطلاقها في Grok مثل إضافة الصوت متعدد اللغات والبحث الفوري في وضع الصوت وهي ترقية كبيرة، خاصة للمستخدمين الذين يفضلون تجربة تفاعلية وسلسة.

روبوت ""Grok" في تطور مستمر، ومع إضافة ميزة "الذاكرة" مؤخراً، أصبح بإمكان جروك الآن تذكر التفاصيل من المحادثات السابقة، مما يجعل التفاعلات أكثر تخصيصاً وترابطاً. تساعد هذه الميزة على الحفاظ على السياق عبر جلسات متعددة، مما يحسن قدرة الروبوت على مساعدة المستخدمين بشكل أكثر فاعلية.

بالإضافة إلى ذلك، تمت إضافة أداة شبيهة بالـ "كانفاس" تتيح للمستخدمين إنشاء مستندات وتطبيقات، مما يوسع بشكل كبير من وظائف "Grok" ويتجاوز مجرد الإجابة على الأسئلة. هذه التحديثات تجعل "Grok" أداة أكثر تنوعاً وقوة، مما يعزز قدراته في المحادثات والإبداع على حد سواء.