«تريندز».. مساهمات ثرية في «أبوظبي الدولي للكتاب 2025»

أبوظبي (الاتحاد)

بصفته شريكاً، يُسهم مركز تريندز للبحوث والاستشارات في أعمال الدورة الـ34 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2025، الذي يُقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، خلال الفترة من 26 أبريل الجاري إلى 5 مايو المقبل، تحت شعار «مجتمع المعرفة.. معرفة المجتمع».

ويُتيح جناح «تريندز» رقم 11L05 بالقاعة العاشرة لزوار المعرض فرصة استكشاف رحلة معرفية ثرية عبر أكثر من 350 إصداراً يعرضها المركز، بما في ذلك الكتب الأصلية والمترجمة، وسلسلة من الدراسات المتعمقة في مجالات حركات الإسلام السياسي، والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والتسامح والتعايش، والتنمية الاقتصادية، والبيئة والتنمية المستدامة.

ويتضمن حضور «تريندز» في المعرض، إضافة إلى عرض وتوقيع عدد من كتبه وإصداراته الجديدة، برنامجاً حافلاً من الفعاليات والندوات، التي تناقش مختلف القضايا الراهنة، إضافة إلى إطلاق مبادرات معرفية مع عدد من الشركاء، وتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم تعزز التعاون البحثي وتؤطر للتعاون المشترك. كما سيضم جناح «تريندز» عدداً من أدواته البحثية الذكية، التي تعتمد الذكاء الاصطناعي، ومنها روبوت «إيكو» وتقنيات الهولوغرام وغيرها، إضافة إلى استوديو بودكاست تريندز، حيث سيستضيف عدداً من ضيوف المعرض المميزين.

ويتميز جناح «تريندز» هذا العام ببُعد معرفي ثقافي عبر قسم خاص يجسّد الحياة قديماً، وسيتم إطلاق كتاب جديد يعبّر عن ذلك ويرصد حياة الإمارات منذ القدم عبر رحلة اللؤلؤ.

وأكد الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لـ«تريندز»، أن المشاركة في معرض أبوظبي الدولي للكتاب هذا العام «عام المجتمع» تبرز التزام المركز بدعم مسيرة البحث العلمي ونشر المعرفة، من خلال تقديم أحدث البحوث والدراسات في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن المعرض يُعد منصة مهمة لتبادل المعرفة والأفكار بين فئات المجتمع.

وأوضح أن «تريندز»، عبر أدواته وكوادره البحثية، يسعى إلى أن تكون المعرفة ثقافة عامة للجميع، مع التركيز على البُعد العالمي الحضاري للمجتمعات، وأهمية الربط العلمي بين مجتمع المعرفة ومعرفة المجتمع.

بدورها، ذكرت روضة المرزوقي، مديرة إدارة المعارض والتوزيع في «تريندز»، أن المركز سيشارك بقائمة واسعة من الكتب تضم عشرات الإصدارات النوعية والثرية، التي تغطي طيفاً واسعاً من القضايا الإقليمية والعالمية، مؤكدة أن المعرض بات منصة حضارية تجمع بين الثقافات المختلفة، كما أنه يشكّل فرصة لتلاقي أقطاب صناعة النشر والصناعات الإبداعية، بما يوفّر فرصة لعقد شراكات جديدة والاطلاع على أحدث اتجاهات وتطورات هذه الصناعة المعرفية.