الخميس 24 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

«الأرشيف والمكتبة الوطنية» يختتم مؤتمره الدولي الخامس للترجمة

من الجلسات العلمية في ثاني أيام المؤتمر (من المصدر)
24 ابريل 2025 01:50

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
واتس: أبوظبي توفّر فرصاً استثنائية لتطوير المواهب
الإمارات تُطلق الدورة الثالثة من "جائزة محمد بن راشد العالمية للطيران"

اختتم الأرشيف والمكتبة الوطنية اليوم فعاليات مؤتمره الدولي الخامس للترجمة، الذي عُقد على مدار يومين تحت شعار: «سياقات جديدة في عهد الذكاء الاصطناعي: التحديات التقنية والتطلعات المستقبلية»، ويشارك فيه ما يقارب 40 خبيراً وباحثاً ومختّصاً وأكاديمياً من مختلف دول العالم.
واستهل الدكتور عبد الله ماجد آل علي، ثاني أيام المؤتمر، بتكريم كبار الشخصيات من الحضور والمشاركين في المؤتمر من داخل دولة الإمارات العربية المتحدة ومن خارجها.
وبالإنابة عن مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية ألقى الدكتور حمد المطيري، مدير إدارة الأرشيفات، الكلمة الختامية التي أكد فيها أن دولة الإمارات العربية المتحدة، تتصدر بجدارة الحركة الثقافية في الشرق الأوسط بفضل المبادرات الرائدة المستمرة في كافة المجالات العلمية والأكاديمية والثقافية، ومن بينها دعم حركة الترجمة والنشر حول العالم باستخدام تقنيات وأنظمة الذكاء الاصطناعي المتطورة، مشيراً إلى أن الترجمة ستظل هي الأبرز بين كل الأنشطة والأعمال والفعاليات البشرية، التي تهدف لمدّ جسور الحوار الحضاري ونشر ثقافة التسامح بين الشعوب والأمم. وعلى هذا الصعيد أصبح الأرشيف والمكتبة الوطنية، صرحاً علمياً ومنبراً بحثياً ومنارة للثقافة وينبوعاً للمعرفة الإنسانية، حيث يتوافد إليه طلاب المعرفة والمترجمين ومبدعي الفنون من داخل الدولة وخارجها. وقال المطيري: لقد شهد هذا المؤتمر عرض ومناقشة ما يزيد على ثلاثين بحثاً في فروع الترجمة المختلفة، التي استفادت من تقنيات وأنظمة الذكاء الاصطناعي، مما يسهم في بناء مجتمعات المعرفة وتطويرها، وشهدت جلساته مناقشات جادة، تضمنت عرض أوراق أكاديمية وبحوث حديثة تقدم للمرة الأولى، مما يعد إنجازاً علمياً نعتز به جميعاً. بعد ذلك سلط الدكتور صديق جوهر، خبير الترجمة في الأرشيف والمكتبة الوطنية، الضوء على توصيات المؤتمر، فأكد أهمية تنويع محاور المؤتمر لتتطرق إلى أهم التشابكات المعرفية بين الترجمة والعلوم الإنسانية والاجتماعية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وأهمية الاستمرار في دعوة كبار الأساتذة المتخصصين في الترجمة وفروعها من الجامعات الكبرى في العالم.
وأوصى المؤتمر بتخصيص دورية علمية محكمة لنشر بحوث المؤتمر إلكترونياً وورقياً، وإنشاء موقع إلكتروني واستضافة شخصية شهيرة كل عام أثناء المؤتمر، وأن يكون ضيف الشرف من الأدباء والمثقفين المهتمين بالمعرفة أو كبار المترجمين ذوي المؤلفات والنظريات التي أسهمت في تطوير حركة الترجمة.
ركّزت التوصيات على أهمية تبني مبادرات لعقد دورات فصلية في شتى فروع الترجمة التحريرية والشفوية للمترجمين الشباب وطلبة الدراسات العليا في الإمارات والوطن العربي، وعقد شراكات مع مختلف الجهات الفاعلة في الترجمة على مستوى العالم، وتنظيم المؤتمر مستقبلاً حول موضوعات تضم تخصصات أخرى على تخوم دراسات الترجمة.

الأرشيف والمكتبة الوطنية
الترجمة
الذكاء الاصطناعي
الإمارات
آخر الأخبار
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
18 ابريل 2025
الصحف الإيطالية: إنتر ميلان.. «وداعاً للثُلاثية»!
الرياضة
الصحف الإيطالية: إنتر ميلان.. «وداعاً للثُلاثية»!
اليوم 12:32
واتس: أبوظبي توفّر فرصاً استثنائية لتطوير المواهب
الرياضة
واتس: أبوظبي توفّر فرصاً استثنائية لتطوير المواهب
اليوم 12:30
الإمارات تُطلق الدورة الثالثة من "جائزة محمد بن راشد العالمية للطيران"
اقتصاد
الإمارات تُطلق الدورة الثالثة من "جائزة محمد بن راشد العالمية للطيران"
اليوم 12:23
الذكاء الاصطناعي(موضوعية)
علوم الدار
قادة شركات تكنولوجيا: الذكاء الاصطناعي سيرتقي بتجارب العملاء في قطاعات حيوية
اليوم 12:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©