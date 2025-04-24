"أوبن أيه آي".. إطلاق أول نموذج لغوي "مفتوح" يشعل السباق في عالم الذكاء الاصطناعي

في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز الشفافية والابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي.أعلنت شركة أوبن إيه آي، تحت قيادة الرئيس التنفيذي سام ألتمان، عن خططها لإطلاق أول نموذج لغوي مفتوح الوزن منذ إصدار GPT-2. مع التركيز على توفير أداة مرنة وآمنة للمجتمع التقني. يأتي قرار المضي قدمًا في هذا الإصدار بعد دراسة مطولة وإعطاء الأولوية لمشاريع أخرى. ومع بداية تسريب التفاصيل عن هذا النموذج من خلال جلسات الشركة مع مجتمع مطوري الذكاء الاصطناعي، ظهرت بعض الملامح الأولية حول هذه الخطوة المرتقبة.وفق موقع "تك كرانش" التقني.

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تأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه صناعة الذكاء الاصطناعي تنافسًا متزايدًا، حيث تسعى "أوبن أيه آي" إلى مواجهة تحديات المنافسة من الشركات التي تبنت النماذج المفتوحة. ومن خلال هذه المبادرة، تهدف الشركة إلى تقديم نموذج يتيح إمكانيات استدلال متطورة، بينما تحرص في الوقت ذاته على ضمان سلامة استخدامه بعد الإصدار.

قيادة تطوير النموذج

وفقًا لمصادر موثوقة، يقود أيدان كلارك، نائب رئيس البحث في"أوبن أيه آي"، تطوير هذا النموذج المفتوح، الذي لا يزال في مراحله الأولية. من المتوقع أن يتم إطلاقه في بداية الصيف، مع التركيز على جعله نموذجًا متفوقًا في مجال الاستدلال بين النماذج المفتوحة الأخرى، مثل تلك التي أصدرتها "أوبن أيه آي" سابقًا مثل نماذج سلسلة o الخاصة بـ "أوبن أيه آي".

ترخيص مرن

تسعى "أوبن أيه آي" إلى توفير ترخيص مرن للنموذج، حيث يكون هناك قيود قليلة على الاستخدام أو التجارة، في خطوة تهدف إلى تجنب المتطلبات الثقيلة التي فرضتها نماذج مفتوحة سابقة مثل Llama وGemma من Google. الهدف هو تقديم نموذج مفتوح أكثر مرونة وقابلية للاستخدام من قبل المجتمع التقني.



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الضغط من المنافسين ونجاحات سابقة في النماذج المفتوحة

تواجه "أوبن أيه آي" منافسة متزايدة من قبل شركات أخرى مثل ديب سيك، التي تبنت نهجًا مفتوحًا في إطلاق نماذجها.مما يضع"أوبن أيه آي" تحت ضغط متزايد للحفاظ على مكانتها في هذا المجال.

كانت بعض الشركات قد حققت نجاحًا كبيرًا في اعتماد النماذج المفتوحة. على سبيل المثال، أعلنت Meta عن تحميل أكثر من مليار نسخة من نموذج Llama، بينما استطاعت ديب سيك جذب قاعدة مستخدمين عالمية كبيرة. هذه النجاحات تعكس كيف يمكن للنماذج المفتوحة أن تؤثر بشكل إيجابي على المجتمع والمستخدمين.

الاستعدادات والإجراءات الأمنية

أكد ألتمان، الرئيس التنفيذي لـ "أوبن أيه آي"، في تصريحات سابقة أن الشركة ستقوم بتقييم النموذج المفتوح الجديد وفقًا لإطار العمل الخاص بالاستعدادات والأمان، كما يتم مع أي نموذج آخر. كما أضاف أنه سيتم إجراء العمل اللازم لضمان أن النموذج سيكون جاهزًا للتعديل بعد الإصدار.

التوجه نحو المستقبل

تسعى "أوبن أيه آي" إلى تحسين نماذجها بشكل مستمر، حيث من المتوقع أن تتبع هذا النموذج المفتوح بنماذج إضافية، وربما تشمل نماذج أصغر حجمًا، إذا لاقى النموذج الحالي استقبالًا جيدًا في المجتمع.

إن إطلاق نموذج مفتوح جديد من قبل"أوبن أيه آي" يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية والابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي. مع تركيزها على الأمان وتقييم النموذج بشكل دقيق، تسعى "أوبن أيه آي" إلى تحقيق توازن بين تقديم تقنيات متقدمة وحماية المستخدمين من المخاطر المحتملة.. في حال نجاح هذا النموذج، قد يشكل نقطة تحول في كيفية تعامل المجتمع التقني مع النماذج المفتوحة، مما يفتح آفاقًا جديدة في عالم الذكاء الاصطناعي.

لمياء الصديق (أبوظبي)