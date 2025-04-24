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«منشورات القاسمي» تستعرض أحدث مؤلفات حاكم الشارقة في «أبوظبي الدولي للكتاب»

«منشورات القاسمي» تستعرض أحدث مؤلفات حاكم الشارقة في «أبوظبي الدولي للكتاب»
24 ابريل 2025 19:27

الشارقة (وام)
تشارك «منشورات القاسمي» في فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2025، الذي سيقام خلال الفترة من 26 أبريل الجاري إلى 5 مايو المقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، بأحدث إصدارات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وهو منجز تاريخي جديد، بعنوان: «البرتغاليون في بحر عُمان، أحداث في حوليات من 1497م إلى 1757م»، ويتألف من 21 مجلداً باللغة العربية، يقابلها نفس عدد المجلدات باللغة الإنجليزية، ويتراوح عدد صفحات المجلد الواحد بين 400 و600 صفحة، وقد بلغ مجموع الوثائق في الحولية 1138 وثيقة، جمعت من جميع مراكز الوثائق في العالم.
يرصد كتاب «البرتغاليون في بحر عمان»، أحداثًا تاريخية مهمة وحيوية دارت وقائعها في بحر عمان، كما يرد فيه ذكر جميع الأحداث والمعارك التي وقعت في تلك الفترة والتي امتدت إلى 260 سنة. ولا يقتصر هذا السفر على إيراد الرسائل فحسب، بل يضم كتباً كاملة ومؤلفات نادرة لمؤلفين برتغاليين تنشر للمرة الأولى.
كما ستعرض الدار العديد من المؤلفات ومن بينها «الخنجر المرهون» بالإضافة إلى «مختارات منجرون نامه»، والذي يتناول أحداثاً تاريخية مهمة.
كما سيتم عرض موسوعة «سلطان التواريخ» بأجزائها الأربعة، ومسرحية «الرداء المخضب بالدماء» والتي تمت إضافتها إلى مجلد الأعمال المسرحية لسموّه، بالإضافة إلى أكثر من 90 عنواناً في مجالات التاريخ، والتحقيق والأدب والمسرح.
كما ستعرض «منشورات القاسمي» المعجم التاريخي للغة العربية، الذي يُعد الأول من نوعه، ويتكون من 127 جزءاً مرتباً هجائياً، ويعتبر هذا الإنجاز الثقافي فريداً للأمة العربية والإسلامية وإضافة عربية عالمية إلى سلسلة إنجازات الشارقة. 

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