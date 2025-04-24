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التعليم والمعرفة

خمسة عروض في انطلاقة «تمهيدية المسرح المدرسي» بالشارقة

خمسة عروض في انطلاقة «تمهيدية المسرح المدرسي» بالشارقة
24 ابريل 2025 19:49

الشارقة (الاتحاد)
برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تتواصل فعاليات المرحلة التمهيدية للدورة الثانية عشرة من مهرجان الشارقة للمسرح المدرسي، الذي تُنظَّم مرحلته الختامية في الفترة من 12 إلى 15 مايو المقبل، وتتسابق فيها خمسة عروض من كل حلقة من الحلقات التعليمية الثلاث، تمثل مجتمعة المناطق الجغرافية الثلاث للإمارة.
وانطلقت صباح الخميس 24 أبريل، بمسرح بيت الشعر، فعاليات المرحلة التمهيدية لمدارس مدينة الشارقة الحكومية، وذلك بحضور أحمد بورحيمة، مدير إدارة المسرح بدائرة الثقافة مدير المهرجان، والعديد من الفعاليات المسرحية والتربوية. وشاهدت لجنة التحكيم، التي تضم الفنانين إبراهيم سالم وعبدالله صالح وأشجان، خمسة عروض لفصول الحلقة الأولى (بنين وبنات مختلطة). جاء أولها بعنوان «الثعلب الذي خدع نفسه»، من إخراج المعلم عبدالرحمن غربي، من مدرسة الشيخة مريم بنت غانم الشامسي.
أما العرض الثاني، فجاء بعنوان «مرآة الحكايات»، من تأليف وإخراج المعلمة ساجدة ياسر العمر من مدرسة الشيخة ميرة بنت محمد السويدي، وشاركت مدرسة الأندلس بعرض عنوانه «سوسة وسواسة»، من إخراج المعلمة عزيزة علي محمد آل علي، وتحت عنوان «سلطان الأحلام»، تأليف أحمد وليد وإخراج هديل عزت، جاءت مشاركة مدرسة القرائن، فيما شاركت مدرسة الرويضة بمسرحية «ساحرات الحكاية»، من تأليف وإخراج أماني بنت محمد بلعج. وتشارك مدارس مدينة الشارقة بـ 25 عرضاً تمثل الحلقات التعليمية الثلاث، في المرحلة التمهيدية التي تستمر حتى الأول من مايو.

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