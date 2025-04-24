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هيئة أبوظبي للتراث تشارك في «أبوظبي الدولي للكتاب»

هيئة أبوظبي للتراث تشارك في «أبوظبي الدولي للكتاب»
25 ابريل 2025 01:05

أبوظبي (وام)

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تشارك هيئة أبوظبي للتراث، في فعاليات الدورة الـ 34 لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب، في الفترة من 26 أبريل الجاري إلى 5 مايو المقبل، في مركز أدنيك أبوظبي.
وقال الدكتور سلطان العميمي، المدير التنفيذي لقطاع الشعر والموروث بالإنابة في هيئة أبوظبي للتراث، إن المشاركة في المعرض تأتي في إطار رسالة الهيئة وأدوارها في توثيق الممارسات التراثية، ونشر الدراسات والبحوث المتعلقة بالأدب والتراث، بما يتوافق مع استراتيجية التراث الثقافي في إمارة أبوظبي بوصفها مركزاً معرفياً مهماً، ووجهة يتعاظم دورها عاماً بعد عام ولا سيما في مجال الإنتاج الفكري.
وأضاف أن مشاركة الهيئة في المعرض هذا العام تهدف إلى ترسيخ الحضور الفاعل والمستمر للهيئة في المحافل الثقافية والتراثية محلياً وإقليمياً، ما يسهم في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع الجهات والمؤسسات ذات الصلة بنطاق عمل الهيئة من مختلف الدول، كما يمثل المعرض سانحة للتعريف بجهود الهيئة وأدوارها المجتمعية ولا سيما أن المعرض يتزامن مع عام المجتمع.
ويعرض جناح الهيئة عدداً من الإصدارات الجديدة في مجالات الشعر، والتراث، والأدب، والدراسات. وتشمل أجندة الجناح المشاركة في البرنامج المصاحب للمعرض عبر فعاليات «برنامج ليالي الشعر».
كما تنظم الهيئة أمسيات شعرية، بمشاركة نجمي برنامج «شاعر المليون» محمد آل مداوي، ومساعد الحارثي، وخريجي أكاديمية الشعر، وعدد من نجوم الشعر النبطي، بالإضافة إلى عدد من حفلات توقيع الكتب.

هيئة أبوظبي للتراث
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أبوظبي للتراث
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معرض أبوظبي للكتاب
سلطان العميمي
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