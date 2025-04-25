رواد سفينة الفضاء "شنتشو-20" يدخلون محطة الفضاء الصينية

دخل رواد الفضاء الثلاثة على متن سفينة الفضاء الصينية "شنتشو-20" محطة الفضاء الصينية، والتقوا رواد الفضاء الثلاثة بالمهمة الفضائية "شنتشو-19" في الساعات الأولى من صباح اليوم "الجمعة"، ليبدأ الطاقمان جولة جديدة من تسليم وتسلم مهام العمل في الفضاء.

وذكرت صحيفة الشعب أونلاين اليومية، نقلاً عن وكالة الفضاء المأهول الصينية أن رواد الفضاء الستة سيعيشون وسيعملون معاً لمدة خمسة أيام تقريباً لإنجاز المهام المقررة وعملية تسليم وتسلم العمل.

ومن المقرر أن يعود طاقم "شنتشو-19" إلى موقع الهبوط على الأرض في دونغفنغ بمنطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم شمالي الصين في 29 أبريل الجاري.