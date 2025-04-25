جلسات حوارية في «الشارقة القرائي للطفل»

الشارقة (وام)

أكد رسامون وفنانون متخصصون في رسومات كتب الأطفال أن الصورة عنصر أساسي في جذب الطفل وتعميق فهمه للنص، مشيرين إلى أن الرسم لا يترجم القصة فحسب بل يضيف إليها بُعداً عاطفياً يعزّز التجربة القرائية، وشددوا على أهمية فهم نفسية الطفل وتأثير الألوان والطبيعة في تحفيز خياله وبناء علاقة مستمرة مع الكتاب.

جاء ذلك في جلسة حوارية بعنوان «تأثير الكتب المصورة على السرد القصصي» ضمن الجلسات التي استضافتها فعاليات الدورة الـ16 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل بمشاركة كل من الدكتور عبدالله الشرهان، وبراء العاوور، وراحات كادوجي.

وتحدّث الدكتور عبدالله الشرهان عن تأثير الصورة الكبير والكلمة الواضحة في نفسية الأطفال ذاكراً مجموعة من الأمثلة من محيطه واستلهامه من عالم الأطفال لكتابة وصناعة محتوى مؤثر ووصفها بالكلمات، التي تصل ببريد أسرع إلى قلب الطفل، مشيراً إلى أهمية تجربة الكتب التفاعلية حتى نصنع علاقة مستمرة بين الطفل والكتاب، لأن الطفل إما أن يحب الكتاب من الوهلة الأولى أو لا يحبه إطلاقاً.



الحكايات الشعبية

وأكدت الرسامة والكاتبة براء العاوور أهمية الاستلهام من الحكايات الشعبية، مشيرة إلى أن الطفل نفسه هو المصدر الأول، لذلك يجب على الرسام اكتشاف عالمه وبيئته والألوان التي تجذبه والدراية بسيكولوجية الألوان وإدراك خصوصية القصص والإضافة عليها.

من جانبها تحدثت راحات كادوجي عن تأثير الطبيعة في عالم كتب الأطفال وتجربتها كشخصية شغوفة بعالم الطبيعة، لافتة إلى أن العناصر الفنية المختلفة في الصور تزيد من تعزيز فهم القصة.



أساليب جديدة

أكدت كاتبات ومتخصّصات في أدب الطفل أن الجيل الجديد يتطلب أساليب جديدة في التعليم والتواصل، تقوم على التفاعل والمرافقة المستمرة، لا الاكتفاء بتقديم الإجابات الجاهزة. وأشرن إلى ضرورة إعادة النظر في منهجيات الخطاب التربوي بما يتناسب مع تطلعات الأطفال وفضولهم المتنامي نحو المعرفة.

جاء ذلك خلال ندوة فكرية بعنوان «عقول صغيرة.. أحلام كبيرة» بمشاركة كل من الكاتبة والقاصة الإماراتية إيمان اليوسف، وآمال محمد إبراهيم الهنقاري الباحثة الأكاديمية، ورائدة حقوق الطفل والإبداع الطفولي في ليبيا والكاتبة والرسامة الصينية شين لي الحاصل كتابها «عشتُ في بطن الحوت» على جائزة «بارنز آند نوبل» لأفضل كتاب مصور للأطفال والشباب لعام 2024.



إصدارات متنوعة

يقدّم عدد من الناشرين المشاركين في الدورة الـ16 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل مجموعة متنوعة من الإصدارات، التي تطرح قضايا نفسية وسلوكية تهم الأطفال وذويهم مستعرضين عبرها توصيات ومفاتيح تربوية تساعد الأسرة والمربين في بناء جيل أكثر توازناً ووعياً.

وتنوّعت الكتب المعروضة بين قصص موجهة مباشرة للأطفال تعزّز قيم الثقة بالنفس والتفاعل الاجتماعي، وأخرى إرشادية موجهة للآباء والأمهات والمعلمين تركّز على كيفية التعامل مع مشكلات شائعة، مثل العناد والخوف والخجل والكذب وسلوكيات التنمّر.