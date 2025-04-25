برنامج متنوع لـ«كتاب الإمارات» في «أبوظبي للكتاب»

أبوظبي (الاتحاد)

يُشارك اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات في الدورة الـ34 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2025، الذي ينطلق اليوم تحت شعار «مجتمع المعرفة.. معرفة المجتمع»، ويسعى الاتحاد من خلال مشاركته في المعرض إلى تعزيز دوره الثقافي في التبادل المعرفي والإبداعي وفق الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة في الاستثمار في الثقافة، ودعم صناعة الكتاب والنشر، من خلال إصداراته الأدبية ومشاركته بعددٍ من الأنشطة والفعاليات المتنوعة من بينها الأمسيات الشعرية والندوات الثقافية والجلسات النقاشية في الجناح الخاص بالاتحاد، بمشاركة نخبة من الأدباء والمثقفين.

يعقد الاتحاد بجناحه في اليوم الأول من مشاركته في المعرض، جلسة حوارية حول «آليات التجريب في الرواية الخليجية»، وفي يومه الثاني ندوة عن «المجتمع والفلسفة حاجة أم ترف فكري»، إضافة إلى جلسة نقاشية حول «الطعام والكلام حفريات في التراث الأدبي العربي»، في اليوم الثالث، ويقيم في يومه الرابع، ندوة بعنوان «المثاقفة في أدب الشيخ الدكتور سلطان القاسمي، مختارات من جرونامه»، وفي اليوم السابع ينظم ندوة حول «أدب الطفل والتنشئة الثقافية»، وأمسية شعرية تقام يوم الأربعاء 30 أبريل.

كما ويشارك الاتحاد في المعرض، بأحدث إصداراته الأدبية، وهي 6 كتب تنوعت بين «الشعر» ومنها كتاب (سكة طويلة) للشاعر حسن عطية جلنبو، وكتاب (فلامنكو الأكوان) للشاعرة غالية خوجة، أما في المسرحية وبالتعاون مع مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون (أدماف) صدر كتاب (مسرح للموت) للكاتبة باسمة يونس وفي الدراسة كتاب (فواصل للشعر تفاصيل للحياة) وهو قراءة في تجربة الشاعر الإماراتي عبد الله السبب للكاتب الدكتور هيثم يحيى الخواجة، وكتاب (شظِيّة) للكاتب طالب غلوم طالب ويصنف كتابه بالقصص القصيرة جداً، وكتاب في القراءة الثقافية بعنوان (الباب والإنسان) للكاتب عبد الفتاح صبري.

ويُرافق الإصدارات الحديثة للاتحاد حفلات توقيع احتفاءً بالكتّاب في العرس الثقافي الذي تحتضنه العاصمة أبوظبي.