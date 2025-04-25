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التعليم والمعرفة

ركن الأرشيف والمكتبة الوطنية في «الرباط للكتاب» يشهد إقبالاً واسعاً

ركن الأرشيف والمكتبة الوطنية في «الرباط للكتاب» (وام)
26 ابريل 2025 01:05

الرباط (وام)

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يشهد ركن الأرشيف والمكتبة الوطنية في المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط في نسخته للعام 2025، إقبالاً واسعاً من رواد المعرض والمهتمين بالشأن الثقافي والتاريخي الذين أبدوا إعجابهم بما يقدمه من محتوى توثيقي غني يُبرز عمق الروابط التاريخية والمجتمعية بين الشعبين الإماراتي والمغربي.
وتضمنت مشاركة الأرشيف والمكتبة الوطنية في المعرض مجموعة من الصور التاريخية النادرة التي توثق المحطات البارزة في مسار العلاقات الإماراتية المغربية، إضافة إلى عدد من الإصدارات القيمة التي تسلط الضوء على تاريخ دولة الإمارات ومنطقة الخليج.
ومن أبرز هذه الإصدارات «زايد.. رحلة في صور»، كتاب فوتوغرافي يوثق محطات من حياة القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ويستعرض مسيرته الملهمة في بناء دولة الإمارات و«تاريخ العلاقات الإماراتية المغربية: من البدايات إلى الزمن الراهن»، دراسة توثيقية ترصد تطور العلاقات بين البلدين على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية.
كما يضم ركن الأرشيف والمكتبة الوطنية مجموعة من أبرز الإصدارات التوثيقية مثل «زايد من التحدي إلى الاتحاد» و«الحصون والقلاع في دولة الإمارات العربية المتحدة» و«تطور التعليم في الإمارات»، وغيرها من الكتب التي تمثل مرجعاً أساسياً للباحثين والمهتمين بتاريخ وتراث الإمارات.

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