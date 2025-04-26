أغنيات الكرتون تمتع جمهور «الشارقة القرائي للطفل»

الشارقة (الاتحاد) ليلة طربية بامتياز جمعت بين الأصالة والإبداع، والحيوية والتفاعل، قدمها كورال «روح الشرق» على المسرح الرئيسي في مهرجان الشارقة القرائي للطفل في دورته السادسة عشرة، والتي يحتضنها مركز إكسبو الشارقة وتستمر حتى 4 مايو المقبل، حيث أمتعت هذه الأمسية الموسيقية جمهور المهرجان في حفل غنت فيه هذه الفرقة روائع تيترات مسلسلات الأطفال الكرتونية، وبأغنيات حاضرة في ذاكرة الأجيال، تمايل معها الحضور من الصغار والكبار، وذكّرتهم بلحظات غالية من وحي الطفولة.

الأمسية، التي حملت عنوان «الجيل الذهبي»، غنت خلالها هذه الفرقة الموسيقية أشهر أغنيات قناة «سبيس تون»، بمناسبة مرور 25 عاماً على تأسيسها، ضمن شراكة مع فعاليات مهرجان الشارقة القرائي للطفل، في أداء جماعي تفاعلي، استحضر ذاكرة الزمن الجميل، وجذب الحضور إلى الغناء مع هذه المقاطع وطلب الأغنيات الشهيرة المفضلة. ومن المقاطع التي غنتها الفرقة وتفاعل معها الجمهور، أغنية «كونان» وأغنية «ريمي» و«هزيم الرعد» و«مرة في حينا زارنا فيل ظريف»، و«أمي ذكرى لا أنساها»، والعديد من الأغنيات الأخرى، التي أمتعت الأطفال والعائلات وسط تصفيق شديد. واسترجعت الأمسية الطربية لحظات البراءة والمغامرة مع مجموعة رائعة من المعزوفات التي خلدت عبر الأجيال، تم تقديمها بروح جديدة وأداء حي حافل بالشغف والحنين، تميز بحيوية المايسترو، الذي قاد الفرقة والأداء المتقن والتناغم الصوتي لأعضاء الكورال، في تجربة فنية وثقافية آسرة استهدفت الأطفال والعائلات، وقدمت مقطوعات احتفت بالقيم التربوية والإنسانية بطريقة جذابة ومناسبة للأطفال.

