الأحد 27 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

«القائد الفنان».. تجارب ثقافية ترتقي بالمهارات الأدائية

«القائد الفنان».. تجارب ثقافية ترتقي بالمهارات الأدائية
27 ابريل 2025 02:25

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات تشارك في «أولمبياد الفيزياء الآسيوي 2025»
منصور بن محمد يشهد «سباق الأمل» دعماً لـ«صندوق الطفل»

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» إطلاق برنامج «القائد الفنان» الذي تنظمه بالتعاون مع «بروجكت يو»؛ بهدف تشجيع أصحاب المواهب المسرحية الناشئة، واستقطاب طلبة المدارس، وتحفيزهم على تطوير مهاراتهم، واستكشاف تقنيات المسرح التفاعلي، من خلال مجموعة من التجارب الثقافية والفنية الملهمة التي تساهم في صقل شخصيات الطلبة وتنمية قدراتهم الأدائية، وتعزيز روح القيادة لديهم، وهو ما يتناغم مع التزامات الهيئة الرامية إلى الاستثمار بالكفاءات والطاقات الشابة، ودعم قوة الصناعات الثقافية والإبداعية، وتحقيق رؤية دبي بأن تكون مركزاً عالمياً للثقافة، حاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب.
وسيشهد البرنامج الذي سيقام خلال الفترة من 24 أبريل الجاري وحتى 31 مايو المقبل في مركز الجليلة لثقافة الطفل، عقد سلسلة من ورش العمل والتدريبات، التي ستساهم في تعريف الطلبة بمفهوم المسرح التفاعلي وعناصره الأساسية المتمثلة في المكان والجمهور وقائد العرض، وكذلك مكوناته التي تعتمد على الحكاية والشخصيات والأزياء والإكسسوارات، إلى جانب تعريفهم بأهميته ودوره في طرح القضايا ومناقشتها مباشرة مع الجمهور، فيما ستتولى نخبة من الخبراء تدريب المشاركين في البرنامج الذي يعقد يومي الخميس والسبت من كل أسبوع، على تقنيات التنفس ومخارج الصوت، وأساليب بناء الشخصيات والمشاهد وتجسيدها على الخشبة، وكذلك الارتجال وطرق التعبير عن الذات، وإدارة الوقت والتواصل وحل المشكلات، وذلك من خلال مجموعة من التمارين المتخصصة في المسرح والقيادة.

هيئة الثقافة والفنون
دبي
دبي للثقافة
الثقافة
مركز الجليلة لثقافة الطفل
آخر الأخبار
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
18 ابريل 2025
أطاح ريال مدريد.. برشلونة بطل كأس إسبانيا
الرياضة
أطاح ريال مدريد.. برشلونة بطل كأس إسبانيا
اليوم 03:27
التزام إماراتي راسخ في تقديم مختلف أشكال الدعم الإنساني والإغاثي للشعب السوداني (أرشيفية)
الأخبار العالمية
التعليم في السودان.. تداعيات كارثية للنزاع ودعم إماراتي متواصل
اليوم 02:31
جانب من اجتماع أسعد الشيباني في مجلس الأمن (أ ف ب)
الأخبار العالمية
المبعوث الأممي: أهمية دعم الانتقال السياسي في سوريا
اليوم 02:31
الرئيسان ترامب وزيلينسكي خلال لقائهما أمس بالفاتيكان على هامش جنازة البابا فرنسيس (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الكرملين مستعد للتفاوض مع أوكرانيا وترامب متشكك
اليوم 02:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©