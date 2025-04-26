الأحد 27 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

بيت الحكمة يسلط الضوء على حكايات «كليلة ودمنة»

من جناح بيت الحكمة (من المصدر)
27 ابريل 2025 02:26

الشارقة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«التسجيل العقاري بالشارقة» تعقد ملتقاها السنوي وتكرم الشركاء
عبدالله بن سالم وسلطان بن أحمد يشهدان أفراح بن خادم

يشارك بيت الحكمة في الدورة الـ 16 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل، الذي يستضيفه مركز إكسبو الشارقة خلال الفترة من 23 أبريل الجاري وحتى 4 مايو المقبل، من خلال جناحه الذي يسلط الضوء على واحدة من روائع التراث الخالدة، وهي حكايات «كليلة ودمنة». ويهدف بيت الحكمة إلى إعادة تقديم حكايات «كليلة ودمنة» للأطفال بأسلوب عصري وتفاعلي يمزج بين التعلم واللعب، ليعزز لديهم مهارات التفكير النقدي، ويشجعهم على اكتشاف القيم الأخلاقية والإنسانية من خلال تجربة غنية. 
وقالت مروة العقروبي، المديرة التنفيذية لبيت الحكمة: «يمثل الأدب الرمزي الذي تتجلى ملامحه في حكايات كليلة ودمنة أحد أرقى أشكال الأدب العالمي، لما يحمله من حكم خالدة تُغرس في وجدان الأطفال عبر شخصيات الحيوانات، بأسلوب يجمع بين البساطة والعمق، وقد أبدع ابن المقفع في نقل هذه الحكايات إلى اللغة العربية بروح جديدة ومضمون عكس القيم الإنسانية والأخلاقية، مضيفاً إليها بعداً أدبياً وتربوياً يلامس الوجدان والعقل».
وأضافت: «تُعدّ كليلة ودمنة نقطة مضيئة في تاريخ الأدب العربي الذي تفاعل مع حضارات العالم وأثر فيها، ومن هنا جاءت مشاركتنا في مهرجان الشارقة القرائي للطفل لنقدم هذه الحكايات الكلاسيكية في قالب معاصر وتفاعلي يُقرّب الحكمة من الأطفال، ويحفّزهم على التفكير والتأمل واستكشاف الحكم والقيم الأخلاقية التي تبقى صالحة لكل زمان ومكان».
وعلى هامش المشاركة، يستضيف جناح بيت الحكمة في محطته الأخيرة مجموعة من الأنشطة والورش المخصصة للأطفال، من أبرزها «مسرح الظل التفاعلي» الذي يُعيد إحياء أحد أعرق أساليب السرد القصصي التراثية. وتُختتم تجربة الزوار في الجناح بمتجر مميز يضم مجموعة من الكتب، والدمى، والألعاب التعليمية، والقطع الفنية المستوحاة من عالم كليلة ودمنة.

بيت الحكمة
الشارقة
مهرجان الشارقة القرائي للطفل
إكسبو الشارقة
التراث
آخر الأخبار
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
18 ابريل 2025
أطاح ريال مدريد.. برشلونة بطل كأس إسبانيا
الرياضة
أطاح ريال مدريد.. برشلونة بطل كأس إسبانيا
اليوم 03:27
التزام إماراتي راسخ في تقديم مختلف أشكال الدعم الإنساني والإغاثي للشعب السوداني (أرشيفية)
الأخبار العالمية
التعليم في السودان.. تداعيات كارثية للنزاع ودعم إماراتي متواصل
اليوم 02:31
جانب من اجتماع أسعد الشيباني في مجلس الأمن (أ ف ب)
الأخبار العالمية
المبعوث الأممي: أهمية دعم الانتقال السياسي في سوريا
اليوم 02:31
الرئيسان ترامب وزيلينسكي خلال لقائهما أمس بالفاتيكان على هامش جنازة البابا فرنسيس (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الكرملين مستعد للتفاوض مع أوكرانيا وترامب متشكك
اليوم 02:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©