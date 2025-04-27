«أبوظبي للكتاب».. يستحدث برامج وأركاناً تثري تجربة زواره

أبوظبي (الاتحاد)

أطلق معرض أبوظبي الدولي للكتاب، الذي ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية، تحت شعار «مجتمع المعرفة... معرفة المجتمع»، مجموعة من المبادرات النوعية، تُنظم للمرة الأولى ضمن دورته الرابعة والثلاثين، التي تقام من 26 أبريل إلى 5 مايو 2025 في مركز أدنيك أبوظبي.

تأتي المبادرات الجديدة ضمن رؤية مركز أبوظبي للغة العربية في تعزيز الابتكار في المجال الثقافي، وخلق بيئة داعمة لصناعة المحتوى، وتوسيع آفاق التعاون الإقليمي والدولي في قطاع النشر والمعرفة، بما يتماشى مع رؤية أبوظبي الرامية إلى دعم الاقتصاد الإبداعي بوصفه ركيزة أساسية للتنمية المستدامة، وترسيخ مكانتها مركزاً دولياً للإنتاج الثقافي والمعرفي.

تشهد الدورة الحالية للمعرض، إطلاق أكثر من 8 أركان وبرامج تفاعلية ثقافية وفنية، إلى جانب تنظيم ما يزيد على 2000 فعالية، صممت لتتناسب مع مختلف الفئات العمرية والاهتمامات، وتغطي موضوعات متنوعة تشمل الأدب، والعلوم، والفنون، والتكنولوجيا، وصناعة المحتوى الرقمي.

أربع قارات

تشهد دورة هذا العام انضمام 20 دولة تشارك للمرة الأولى بشكل مباشر في المعرض، من أربع قارات مختلفة، وتتحدث مجتمعة أكثر من 25 لغة، ما يعكس الاهتمام المتنامي من المجتمعات الدولية بالمعرض كنافذة على الثقافة العربية ومنصة للتوسع في أسواقها.

وتشمل قائمة الدول: المكسيك، ليتوانيا، قيرغيزستان، كازاخستان، التشيك، البرازيل، البوسنة والهرسك، أرمينيا، ألبانيا، منغوليا، مقدونيا، رومانيا، سنغافورة، سلوفاكيا، سلوفينيا، سريلانكا، طاجيكستان، تايلاند، كوسوفو، أوزبكستان، تركمانستان.

ولا تقتصر أهمية هذه المشاركة على بعدها الجغرافي، بل تعكس تطلعات دور النشر الجديدة في التوسع نحو أسواق العالم العربي، والاستفادة من الفرص المهنية والثقافية التي يوفرها المعرض، خاصة مع وجود 25 وكيلاً أدبياً من 13 دولة، و28 جناحاً دولياً يضم مؤسسات نشر من شتى أنحاء العالم، ما يعزز بناء الشراكات وتبادل التجارب في هذا القطاع.

واستحدث المعرض هذا العام تجربة دخول رقمية ذكية عبر بوابات إلكترونية تعتمد على مسح الهوية الإماراتية، مع إمكانية التسجيل المسبق وإصدار تذاكر دخول رقمية.

برامج متنوعة

وتضم قائمة البرامج والأركان الجديدة: «شارع المتنبي»، الذي يجسد روح الشارع الشهير في بغداد، من خلال تصميم يحاكي أجواءه الفريدة، حيث تصطف دور النشر القادمة من العراق لعرض كتب تراثية ونادرة، في تحية لذاكرة الثقافة العراقية ومكانتها العريقة في عالم الكتاب.

كما يمثل برنامج «مجلس ليالي الشعر»، إضافة جديدة للمعرض، ويتضمن عقد أمسيات استثنائية تجمع شعراء عرب بنظرائهم من ثقافات مختلفة، في حوار شعري يعكس تنوع الإبداع الثقافي.

ويبرز ركن «في ظلال الغاف» كمجلس أدبي يحتضنه ظل شجرة الغاف، ويعيش الحضور تجربة أدبية فريدة مع الكاتب، حيث يقرأ مختارات من أعماله، ويتفاعل مع جمهوره، ويوقع نسخاً من كتبه.

ويقدم المعرض، من خلال ركن «أطباق وثقافات»، محتوى ثقافيّاً متقاطعاً بين فنون الطبخ، والكتب، مستنداً إلى وصفات مستلهمة من إصدارات «مشروع كلمة»، لتوثيق العلاقة بين الموروث الغذائي والنصوص الأدبية.

وفي محور يعكس التزام المعرض بتمكين الشباب، تطلق الدورة الحالية مبادرة «المحاور الشاب» الهادفة إلى منح الشباب فرصة لإدارة الحوار في جلسات المعرض.

وتقدم مبادرة «على درب العلم» إضافة نوعية للمحتوى الأكاديمي، إذ تأخذ ضيوف المعرض من المتحدثين البارزين في جولة معرفية إلى عدد من الجامعات الإماراتية. وفي الإطار ذاته، تطلق مبادرة «رواد صناعة النشر» لتكريم أبرز الناشرين العرب ضمن فعاليات المعرض.

رقمنة الإبداع

وفي ظل التحولات الرقمية المتسارعة، يشهد المعرض انعقاد «مؤتمر رقمنة الإبداع» الذي يطرح رؤية شاملة لأثر الرقمنة في إعادة تشكيل الفنون، والأنشطة الإبداعية، إذ يناقش تجاوز الإبداع للحدود التقليدية، ويفتح أمام الفنانين والكتاب والناشرين آفاقاً جديدة للتعبير والوصول إلى جمهور متنوع عبر الفضاء الرقمي.

وتواكب هذه الدورة أيضاً انطلاق المرحلة الأولى من «الحملة المجتمعية لدعم القراءة المستدامة»، في خطوة تستهدف تحفيز السلوك القرائي لدى جميع الفئات، وترسيخ العادة القرائية اليومية مكوّناً من مكونات الحياة المجتمعية.

وتجسد هذه الأركان والمبادرات مجتمعة مكانة معرض أبوظبي الدولي للكتاب على خريطة الفعاليات الثقافية الكبرى، ودوره في تعزيز صناعة النشر في العالم، كما تؤكد التزام مركز أبوظبي للغة العربية بدعم استدامة المشهد الثقافي.