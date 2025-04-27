افنتاح معرض «إيقاعات بصرية» في «ديزاين جالري» برأس الخيمة

رأس الخيمة (وام)

افتتح معالي محمد عمران الشامسي، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، معرض «إيقاعات بصرية للفنون والتصوير الفوتوغرافي»، الذي يقام في صالة «ديزاين جالري» بمنطقة الرفاعة برأس الخيمة، احتفالاً بـ «يوم الفن العالمي» ومواكبة لـ «عام المجتمع». يشارك في المعرض، - الذي يستمر أسبوعين - 20 فناناً وفنانة من 13 دولة يقدمون 40 عملاً فنياً وصورة فوتوغرافية تعكس رؤاهم وجماليات الطبيعة الإماراتية والعالمية.

ومن بين المشاركين: جميلة بن سلمان، ونورة بطي عبيد، وأمينة محمد عبدالعزيز الزعابي، وخالد سالم، ويوسف صالح حتبلوه الشحي «الإمارات»، بالإضافة إلى فنانين من الكويت، وفلسطين، وتونس، وسوريا، والفلبين، وبريطانيا، وأستراليا، وإيرلندا، وألمانيا، والهند وكولومبيا وهنغاريا.

وخلال الفعالية، تحدثت الفنانة النمساوية الدكتورة أستر أنيتا توت عن تأثيرات الألوان على الإنسان وأحاسيسه مستعرضة تجاربها في العروض الفنية التخصصية.

حضر الافتتاح سعادة محمد سلطان القاضي، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، العضو المنتدب لمكتب الاستثمار والتطوير في حكومة رأس الخيمة، وأحمد علي ناصر الميل الزعابي، والمهندس طارق إبراهيم السلمان، رئيس ديزاين جاليري، وعدد من المسؤولين، وجمع من المهتمين بالفنون التشكيلية.

وأشاد معالي محمد عمران الشامسي بتنوع الرؤى الجمالية للأعمال المشاركة بالمعرض، ما عكست تنوعاً متناغماً في الرؤية البصرية باختلاف مدارس المشاركين من أبناء الإمارات والدول الصديقة. كما شكر معالي الشامسي، المهندس طارق السلمان على شراكته المجتمعية في نشر الثقافة البصرية، وأثنى على جهود «ديزاين جالري» في تشجيع الفنانين والمواهب المحلية والدولية.

من جانبه، رحب سعادة محمد سلطان القاضي بالمشاركة المحلية والدولية، مؤكداً أهمية «ديزاين جالري» كبيت للفنانين والمواهب في رأس الخيمة.

بدوره، ثمن أحمد الميل الزعابي جهود المهندس طارق السلمان وإصراره على ترسيخ اسم رأس الخيمة على خريطة الفن التشكيلي، مؤكداً أن «ديزاين جاليري» بات منصة فنية رائدة.

من جهته، أعلن المهندس طارق السلمان عن استمرار المعرض أسبوعين كجزء من مبادرة ثقافية تهدف إلى اكتشاف المزيد من المواهب المحلية والمقيمة، مع فعاليات فنية متعددة، مثل الرسم على الرمل لفنان معتمد من موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

كما تم الإعلان عن انطلاق النسخة الرابعة من مسابقة «زسولناي الإبداعية الدولية» لعام 2025، تحت عنوان «ارسم لعبتك المفضلة»، التي تهدف إلى إلهام الطلاب وتنمية مواهبهم الفنية.