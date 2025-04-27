«تريندز» يُبحر بزواره إلى «عصر اللؤلؤ»

أبوظبي (الاتحاد)

في رحلة آسرة تجمع بين عبق الماضي واستشراف المستقبل، تم تدشين كتاب «عصر اللؤلؤ.. من الفقر إلى الازدهار»، أحدث إصدارات مركز تريندز للبحوث والاستشارات، وذلك في جناح المركز بمعرض أبوظبي الدولي للكتاب 2025، حيث أطلق «تريندز» مشاركته في الدورة الـ 34 من المعرض بصفته راعياً بلاتينياً بجناح متميز يعكس عمق التراث ورؤية المستقبل، حيث يُبحر الزوار عبر صفحات «عصر اللؤلؤ» في رحلة نابضة بالحياة من أيام الغوص على اللؤلؤ إلى مرحلة الازدهار في دولة الإمارات ومنطقة الخليج.

يتناول الكتاب مراحل التحول الاقتصادي والاجتماعي والسياسي التي مرت بها الإمارات، من مرحلة اعتمادها على اللؤلؤ كمورد اقتصادي رئيسي إلى اكتشاف النفط وبناء الدولة الحديثة. ويحلل المؤلف الدورات الاقتصادية السابقة مستخلصاً دروساً استراتيجية لتجنب تكرار أزمات الركود التي أعقبت فترات الازدهار. ويحمل الكتاب رسالة جوهرية، تتمثل في كيفية مواجهة تحديات المستقبل بثقة، ويدعو إلى الاحتفال بآخر برميل نفط بوعيٍ مستنيرٍ، لا بخوفٍ من نفاد المورد، مؤكداً أهمية استلهام القيم التي شكّلت الشخصية الخليجية كالصبر والمثابرة والتكاتف.

وفي خطوة فريدة، خصص «تريندز» داخل جناحه قسماً تفاعلياً يعيد الحياة إلى أجواء عصر الغوص على اللؤلؤ، من خلال تجربة متعددة الحواس تشمل قطعاً تراثية أصلية تحاكي أدوات الغوص التقليدية والحياة البحرية، وعروضاً مرئية ثلاثية الأبعاد لسفن الغوص وأساليب العمل البحري. ويهدف هذا القسم إلى تعزيز الوعي بالتراث المادي واللامادي، وإحياء قيم التكاتف والشجاعة والصبر التي شكلت الوجدان.

وجسدت مشاركة «تريندز» هذا العام روح الابتكار من خلال إدماج تقنيات حديثة في الجناح تعكس تسخير «تريندز» الذكاء الاصطناعي في عمله البحثي لخدمة الثقافة ونشر المعرفة.

وشهد جناح «تريندز» إقبالاً كبيراً من الزوار منذ افتتاح المعرض، حيث استقبل عدداً من الشخصيات البارزة، من أبرزهم معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، الذي اطلع على أركان الجناح، وأبرز إصدارات «تريندز»، كما زار الجناح رينسو هيريرا فرانكو، سفير جمهورية الدومينيكان، والدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، وراشد الكوس رئيس جمعية الناشرين، والفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، ومحمد رشاد، رئيس اتحاد الناشرين العرب، والباحث الأميركي روي كاساغراندا. وأشاد الجميع بالدور الحيوي الذي يقوم به «تريندز» في تعزيز البحث العلمي ودعم الثقافة العامة، معبرين عن إعجابهم بالمحتوى الغني والتنوع الموضوعي الذي يقدمه.

وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، إن مشاركة المركز بصفته راعياً بلاتينياً في معرض أبوظبي الدولي للكتاب تنبع من إيمانه العميق بأن الثقافة حجر الزاوية لبناء الوعي المجتمعي، وأن التوثيق يشكل الأساس للحفاظ على الهوية الوطنية. وأضاف أننا سعينا لأن يكون جناح «تريندز» منصة للتفكير والتأمل والاستكشاف.

قصة كفاح

أوضح الدكتور العلي أن «كتاب عصر اللؤلؤ» يعكس قصة كفاح تُمثل مصدر إلهام للأجيال، بينما تدعم بقية الإصدارات التحول الرقمي واستشراف مستقبل القطاعات الحيوية، مؤكداً أن المعرفة جسر بين الماضي والمستقبل. وأعرب الدكتور العلي عن تقديره للمنظمين، مؤكداً أن معرض أبوظبي الدولي للكتاب تجاوز كونه حدثاً محلياً ليصبح منارة ثقافية عالمية تدعم التلاقح الحضاري، وتيسر الوصول إلى المعرفة.