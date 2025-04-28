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التعليم والمعرفة

دائرة القضاء.. فعاليات مبتكرة لنشر الوعي القانوني

جناح دائرة القضاء (من المصدر)
29 ابريل 2025 01:01

أبوظبي (الاتحاد)

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معرض أبوظبي الدولي للكتاب
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تشارك دائرة القضاء - أبوظبي، في الدورة الرابعة والثلاثين من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، وذلك في إطار التزامها المستمر بنشر الوعي القانوني، وتعزيز الثقافة المجتمعية.
وتتجسد مشاركة الدائرة هذا العام، من خلال جناح متكامل يضم أركاناً تفاعلية متعددة، أبرزها ركن خاص لعرض أحدث الإصدارات القانونية، بما يتيح للزوار التعرف على آخر التطورات التشريعية في الدولة، ويوفر مرجعاً موثوقاً للباحثين والمهتمين بالشأن القانوني.
وفي سياق دعم استقرار الأسرة والمجتمع، يقدم الجناح استشارات أسرية ونفسية مباشرة، بإشراف مختصين في المجالين الاجتماعي والنفسي؛ بهدف ترسيخ ثقافة الحوار والتفاهم الأسري.
كما تسلط دائرة القضاء، الضوء على جهود نيابة الأسرة والطفل في حماية حقوق الأطفال، لاسيما في حالات النزاع الأسري، من خلال مبادرات توعية تسهم في نشر الثقافة القانونية المتعلقة بالطفولة، وتعزيز الوعي المجتمعي.
وفي بادرة مجتمعية إنسانية، يعرض جناح الدائرة أعمالاً فنية ومنتجات من إبداعات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، ويوفر الجناح خدمات عدلية باللغة الإنجليزية لتلبية احتياجات الزوار غير الناطقين بالعربية.
كما يستعرض مركز أبوظبي للتوعية القانونية والمجتمعية «مسؤولية»، مجموعة واسعة من البرامج ومبادرات التوعية الهادفة إلى ترسيخ المعرفة بين أفراد المجتمع. ويخصص الجناح أيضاً مساحة للأطفال، يُقدم من خلالها أنشطة تثقيفية مبسطة، لتعريفهم بالقوانين بأسلوب يتناسب مع أعمارهم.

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