«خليفة التربوية»: «أبوظبي للكتاب» منصة دولية تستقطب مفكري العالم

أبوظبي (الاتحاد)

تشارك جائزة خليفة التربوية، إحدى مؤسسات إرث زايد الإنساني، في فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2025 في مركز أدنيك للمعارض بجناح متميز للتعريف برسالتها وأهدافها ودورها في نشر ثقافة التميز في الميدان التربوي على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

وأكد حميد الهوتي، الأمين العام لجائزة خليفة التربوية، على أهمية هذه المشاركة إذ يمثل معرض أبوظبي الدولي للكتاب إحدى الفعاليات الثقافية والمعرفية البارزة على مستوى الدولة والمنطقة، ويستقطب مشاركات عالمية من مختلف أنحاء العالم، مما يجعل مشاركة الجائزة في المعرض منصة للتعريف برسالتها والمجالات المطروحة، إذ تطرح الجائزة في دورتها الحالية 2025 عدد 10 مجالات موزعة على17 فئة، تغطي مختلف أوجه العملية التعليمية، ومن بين هذه المجالات: الشخصية التربوية الاعتبارية، ومجال التعليم العام (فئة المعلم المبدع، وفئة الأداء التعليمي المؤسسي)، ومجال التعليم العالي (فئة الأستاذ الجامعي المتميز)، ومجال أصحاب الهمم (فئة الأفراد، وفئة المؤسسات والمراكز)، ومجال التعليم وخدمة المجتمع (فئة المؤسسات، وفئة الأسرة الإماراتية المتميزة)، ومجال الإبداع في تدريس اللغة العربية (فئة الأستاذ الجامعي المتميز)، وغيرها.

ولفت حميد الهوتي إلى أهمية هذه المشاركة كون المعرض يستقطب أيضاً جمهوراً من مختلف أنحاء العالم، مما يتيح الفرصة للتفاعل مع هذه الشرائح المتنوعة من الجمهور لاطلاعهم على مجال جائرة خليفة العالمية للتعليم المبكر، حيث تطرح الجائزة فئتين هما فئة البحوث والدراسات، وفئة المشاريع والبرامج والمناهج والمنهجيات وطرق التدريس.