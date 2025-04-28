الثلاثاء 29 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

«خليفة التربوية»: «أبوظبي للكتاب» منصة دولية تستقطب مفكري العالم

حميد الهوتي خلال التعريف بمجالات الجائزة في المعرض (من المصدر)
29 ابريل 2025 01:00

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات: التزام راسخ بتخفيف معاناة الشعب السوداني
الإمارات تدعم العائلات النازحة في مركز الإيواء بغزة
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
تابع التغطية كاملة

تشارك جائزة خليفة التربوية، إحدى مؤسسات إرث زايد الإنساني، في فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2025 في مركز أدنيك للمعارض بجناح متميز للتعريف برسالتها وأهدافها ودورها في نشر ثقافة التميز في الميدان التربوي على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
وأكد حميد الهوتي، الأمين العام لجائزة خليفة التربوية، على أهمية هذه المشاركة إذ يمثل معرض أبوظبي الدولي للكتاب إحدى الفعاليات الثقافية والمعرفية البارزة على مستوى الدولة والمنطقة، ويستقطب مشاركات عالمية من مختلف أنحاء العالم، مما يجعل مشاركة الجائزة في المعرض منصة للتعريف برسالتها والمجالات المطروحة، إذ تطرح الجائزة في دورتها الحالية 2025 عدد 10 مجالات موزعة على17 فئة، تغطي مختلف أوجه العملية التعليمية، ومن بين هذه المجالات: الشخصية التربوية الاعتبارية، ومجال التعليم العام (فئة المعلم المبدع، وفئة الأداء التعليمي المؤسسي)، ومجال التعليم العالي (فئة الأستاذ الجامعي المتميز)، ومجال أصحاب الهمم (فئة الأفراد، وفئة المؤسسات والمراكز)، ومجال التعليم وخدمة المجتمع (فئة المؤسسات، وفئة الأسرة الإماراتية المتميزة)، ومجال الإبداع في تدريس اللغة العربية (فئة الأستاذ الجامعي المتميز)، وغيرها.
ولفت حميد الهوتي إلى أهمية هذه المشاركة كون المعرض يستقطب أيضاً جمهوراً من مختلف أنحاء العالم، مما يتيح الفرصة للتفاعل مع هذه الشرائح المتنوعة من الجمهور لاطلاعهم على مجال جائرة خليفة العالمية للتعليم المبكر، حيث تطرح الجائزة فئتين هما فئة البحوث والدراسات، وفئة المشاريع والبرامج والمناهج والمنهجيات وطرق التدريس.

جائزة خليفة التربوية
الإمارات
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
أبوظبي
معرض أبوظبي للكتاب
مؤسسة إرث زايد الإنساني
آخر الأخبار
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
18 ابريل 2025
ألمانيا تعزز دورها العسكري للدفاع عن أوروبا
الأخبار العالمية
ألمانيا تعزز دورها العسكري للدفاع عن أوروبا
29 ابريل 2025
جندي روسي في شارع بإحدى بلدات منطقة كورسك (رويترز)
الأخبار العالمية
كوريا الشمالية تعترف بإرسال قوات إلى روسيا وبوتين يشكرها
29 ابريل 2025
فلسطينيون ينزحون من مخيم جباليا بعد إنذار إسرائيلي (رويترز)
الأخبار العالمية
إسرائيل ترفض مقترحاً لوقف النار في غزة 5 سنوات مقابل المحتجزين
29 ابريل 2025
سوريون في ولاية هاتاي التركية ينتظرون في طابور للدخول إلى بلادهم (أرشيفية)
الأخبار العالمية
عودة 200 ألف سوري من تركيا إلى بلدهم منذ 8 ديسمبر
29 ابريل 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©