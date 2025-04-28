«موسيقا الذات».. تجربة مركبة من التجسيم والتجريد

محمد عبدالسميع (الشارقة)

افتتح في النادي الثقافي العربي في الشارقة معرض «موسيقا الذات»، وهو المعرض الشخصي الأول للفنانة الإماراتية تغريد المحرزي، وذلك بحضور الدكتور عمر عبد العزيز رئيس مجلس إدارة النادي وعدد من الفنانين ومحبي الفن، وضم المعرض 28 لوحة من الرسم المنفذ على القماش بألوان الأكريلك.

وتغريد المحرزي هي رسامة ومصممة ومصورة بخبرة عملية تزيد على عشر سنوات، وتنوعت اشتغالاتها بين الرسم ومزج الألوان والنحت التقني وتقنيات الألوان المائية وصناعة الفخار وصناعة الخزف ورسم الجداريات وتصميم المجوهرات ورسم المناظر الطبيعية.

شاركت في عدة معارض فنية منها معرض «صنع في الإمارات» (2015)، و«سراي» (2015)، و«آرت فاشون» (2016)، وسوق «فيرست أفينيو مول» (2020)، وسوق «آرت ذا ميكر» (2020)، و«آرت سمايلي» (معرض إلكتروني) (2020)، كما حصلت العديد من الشهادات التكريمية.

قدم معرض «موسيقا الذات» عدة مجموعات لونية تمثل كل واحدة منها جملة بصرية متكاملة، وسعت من خلالها إلى تقديم تجربة لونية غنية تسترعي انتباه المتأمل فيها، متكئة على موهبة قوية وحساسية ذكية اتجاه اللون، جعلتها قادرة على صناعة تكوينات لونية غنية بانسجام دقيق متناغم.

وقال الدكتور عمر عبد العزيز في تعليقه على المعرض: «إن الفنانة تغريد تقدم جملة بصرية واحدة متنوعة، مشبعة بالألوان وبالتناغم الموسيقي، وتمثل تجربة مركبة من التجسيم والتجريد، والانطباع والرمز، والبساطة والتركيب، والنمنمه والزخرفة والرقش، مع تصرف جيد في الضوء والظل، فكان عملها منظومة بوليفونية بصرية، أرادت من خلالها أن تتحدى ذاتها كفنانة، وتخرج ما في دواخلها في تعبيرية جميلة، فكانت بحق موسيقا ذاتها المطبوعة بالانسجام والتناسق، وقد اعتمدت على ألوان الأكريليك وحاولت الإيحاء بتقينة الرسم المائي، وتلك إحدى مكامن قوة الأكريليك حين يتقن الفنانة التعامل معه، واستفادت من الفراغ وتقنيات الإنسياب الحر، وبعبارة واحدة فإن المعرض هو جملة بصرية واحدة تقدم عبر سلاسل لونية متعددة».