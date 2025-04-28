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التعليم والمعرفة

تواصل المنافسات التمهيدية لـ«الشارقة للمسرح المدرسي»

جانب من العروض المسرحية (من المصدر)
29 ابريل 2025 01:00

الشارقة (الاتحاد)

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برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تواصلت صباح يوم الاثنين (28 أبريل) المنافسات التمهيدية للنسخة الـ 12 من مهرجان الشارقة للمسرح المدرسي، حيث شهد مسرح بيت الشعر في الشارقة تقديم 6 عروض لمدارس الحلقة الثانية بنات في مدينة الشارقة، وذلك بحضور عبدالله العويس رئيس دائرة الثقافة رئيس المهرجان، وأحمد بورحيمة مدير إدارة المسرح بدائرة الثقافة مدير المهرجان.
وفي مستهل برنامج العروض، شاهدت لجنة التحكيم، المكونة من الفنانين: إبراهيم سالم، وعبد الله صالح، وأشجان، مسرحية «المغامرات» تأليف وإخراج المعلمة فاطمة محمد البشر من مدرسة المنار. ثم قدمت مدرسة الرماقية مسرحية بعنوان «دمعة كتاب» من تأليف المعلمة عائشة علي جابر وإخراج المعلمة ولاد معتمد رمضان.
وشاركت مدرسة الطلاع بعرض عنوانه «الغابة الحزينة» من إخراج المعلمة حليمة صابر. وتحت عنوان «حلم ميثة» من تأليف وإخراج المعلمة هبة بركات جاءت مشاركة مدرسة النوف. وقدمت مدرسة القلعة مسرحية «رنوشة المحبوسة» تأليف وإخراج المعلمة نشوى إبراهيم. وتحت عنوان «غيرة نجم» من تأليف وإخراج المعلمة شيماء الجبيري جاءت مشاركة مدرسة مجمع زايد التعليمي. فيما شارك «مجمع زايد قطاه» بمسرحية «الخصلات الذهبية» من إخراج المعلمة إيناس مومني.
على صعيد متصل، كشفت اللجنة المنظمة للمهرجان عن الفائزين بجائزة الشارقة للتأليف المسرحي المدرسي لسنتي 2024 - 2025، وضمت لجنة التحكيم الفنية كل من الفنان فيصل علي (الإمارات)، والفنانة خولة الهادف (تونس)، والفنان لؤي شانا (سوريا).
وتهدف جائزة الشارقة للتأليف المسرحي المدرسي، الموجهة للمواهب في مجال التأليف المسرحي من المعلمين والطلبة في مدارس دول مجلس التعاون، إلى رفد المكتبة المدرسية بمجموعة من أكثر النصوص المسرحية تميُّزاً وإبداعاً، ودعم الموهوبين والمتميزين وتشجيعهم، وتنمية مهاراتهم الإبداعية وتعزيزها.

مهرجان الشارقة للمسرح المدرسي
الإمارات
المسرح المدرسي
الشارقة
مهرجان المسرح المدرسي
الشارقة للمسرح المدرسي
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