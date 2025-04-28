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اللوفر أبوظبي يمدد معرض «ملوك أفريقيا وملكاتها» حتى 8 يونيو

جانب من المعرض
29 ابريل 2025 01:00

أبوظبي (الاتحاد)

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استجابةً للاهتمام الكبير والطلب المتواصل من الجمهور، أعلن متحف اللوفر أبوظبي عن تمديد معرضه الشهير «ملوك أفريقيا وملكاتها: أشكال الحكم ورموزه»، حيث سيستمر المعرض حتى 8 يونيو 2025. ويتيح المتحف للزوار المزيد من الوقت لاستكشاف هذا الإرث الفني الأفريقي المتميز.
ويُعد معرض «ملوك أفريقيا وملكاتها» أول معرض من نوعه في المنطقة مُخصص بالكامل للفن الأفريقي، حيث يعرض أكثر من 350 عملاً فنياً استثنائياً تعود بصفحات التاريخ من القرن الحادي عشر إلى القرن الحادي والعشرين، فبداية من الصور الملكية، مروراً بالرمزية الروحية، وصولاً إلى التعبيرات القوية عن الهوية، يُبرز المعرض الدور الحيوي للفن في تصوير السلطة في القارة الأفريقية.

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