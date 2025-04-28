«مجموعة كلمات» تحتفي بفوز «بيت الحكمة» بجوائز عالمية ومحلية

الشارقة (الاتحاد)

وقَّعت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، مؤسِّسة مجموعة كلمات، نسخاً من كتابها الجديد «بيت الحكمة» الفائز بجائزة الشارقة لكتاب الطفل عن فئة «كتاب الطفل باللغة الإنجليزية للفئة العمرية من 7 إلى 13 عاماً»، بالإضافة إلى الجائزة المرموقة في أدب الأطفال «بولونيا راجازي» لعام 2025، وذلك خلال جلسة توقيع عامة احتضنها جناح المجموعة في مهرجان الشارقة القرائي للطفل، الذي يستمر حتى 4 من مايو المقبل في مركز إكسبو الشارقة، تحت شعار «لتغمرك الكتب».

وتنظم «مجموعة كلمات» خلال المهرجان سلسلة من المبادرات النوعية، التي تشمل إطلاق إصدارات جديدة، وتوقيع شراكات استراتيجية، وتنظيم جلسات قرائية حافلة بمشاركة نخبة من الكتّاب، إلى جانب الإعلان عن مشروعات جديدة تدعم ثقافة القراءة وتعزز محتوى النشر العربي الموجّه للناشئة.



اتفاقية شراكة

وفي خطوة تدعم أهداف المجموعة لتعزيز ثقافة القراءة، أعلنت «مجموعة كلمات» خلال مشاركتها في المهرجان توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع جمعية الشارقة التعاونية. وتهدف هذه الشراكة إلى دعم المبادرات الثقافية ونشر الوعي بأهمية القراءة والمعرفة في حياة الأفراد، في خطوة تعكس التزام الجانبين بالمشاركة المجتمعية طويلة الأمد.

وبموجب الاتفاقية، ستتولى جمعية الشارقة التعاونية رعاية مبادرات «مجموعة كلمات» الهادفة إلى تعزيز ثقافة القراءة والتعليم في إمارة الشارقة وخارجها، بما يشمل دعم مشاركة المجموعة في المهرجان طوال مدة الشراكة وتنفيذ برامج متنوعة للتشجيع على القراءة والمشاركة المجتمعية.



إصدارات جديدة

وتزامناً مع مشاركتها في المهرجان، أطلقت «مجموعة كلمات» عدداً من الإصدارات الجديدة، من أبرزها كتاب «هل تعلم؟» من تأليف الشيخة ميرة القاسمي، وهو كتاب تثقيفي مشوّق يستهدف الأطفال من الفئة العمرية 6 سنوات فما فوق، ويقدم بنسختيه العربية والإنجليزية، معلومات طريفة ومدهشة عن عالم الحيوانات بأسلوب بسيط وجذاب.

كما شهد جناح المجموعة في المهرجان إطلاق كتاب «الرجاء ربط الأحزمة» للكاتبة الإماراتية نورة الخوري بالتعاون مع مطار الشارقة الدولي، وهو كتاب يعرّف الأطفال بعالم الطيران والسفر بطريقة مبسطة ومسلية، حيث يأخذ القراء الصغار في رحلة معرفية تشمل جميع إجراءات السفر من المطار حتى الإقلاع، مما يثري معلوماتهم ويحفّز خيالهم حول تجربة الطيران.



جلسات قرائية

عزّزت «مجموعة كلمات» حضورها التفاعلي في فعاليات مهرجان الشارقة القرائي للطفل بتنظيم سلسلة جلسات قرائية وتفاعلية مع نخبة من الكتّاب المحليين والزائرين، من بينهم: أمل ناصر، سارة عبدالله، سامية عايش، يزن مصاروة، مريم الجمال، وميثاء الخياط، الذين قدموا للأطفال تجارب قرائية مميزة، أسهمت في تنمية خيالهم وتعزيز شغفهم بالقراءة.