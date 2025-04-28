محمد الشرقي يطلع على التقرير النهائي لمهرجان الفجيرة الدولي للمونودراما

الفجيرة (وام)

استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، اللجنة العليا المنظمة لمهرجان الفجيرة الدولي للمونودراما، برئاسة محمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري بالفجيرة، رئيس اللجنة المنظمة. واطّلع سموه خلال اللقاء، على التقرير النهائي للمهرجان، وأهم مُخرجاته وتوصياته.

وأكد سموه أهمية الحدث في تسليط الضوء على فن المونودراما واستقطاب المسرحيين والفنانين من حول العالم، مشيراً إلى دعم ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لقطاع الثقافة والفنون ومن أهمها المسرح، وتعزيز مكانة الإمارة في مجال مسرح الممثل الواحد على المستوى العربي والعالمي.

وأشاد سموه بنتائج المهرجان ومخرجاته الداعمة لقطاع المسرح عامة، والمونودراما خاصة، ونجاح النسخة الأولى من مهرجان الفجيرة لمونودراما المسرح المدرسي، موجّهاً سموّه بتكثيف الجهود نحو الاهتمام بتوفير الفرص التدريبية والتطويرية للطلبة.

حضر اللقاء الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وناصر اليماحي، المدير التنفيذي لهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، نائب رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان، وحصة الفلاسي، منسق عام المهرجان.