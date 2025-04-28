الثلاثاء 29 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

محمد الشرقي يطلع على التقرير النهائي لمهرجان الفجيرة الدولي للمونودراما

محمد الشرقي خلال لقائه اللجنة العليا المنظمة لمهرجان الفجيرة الدولي للمونودراما (وام)
29 ابريل 2025 01:01

الفجيرة (وام)

أخبار ذات صلة
الإمارات: التزام راسخ بتخفيف معاناة الشعب السوداني
الإمارات تدعم العائلات النازحة في مركز الإيواء بغزة

استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، اللجنة العليا المنظمة لمهرجان الفجيرة الدولي للمونودراما، برئاسة محمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري بالفجيرة، رئيس اللجنة المنظمة. واطّلع سموه خلال اللقاء، على التقرير النهائي للمهرجان، وأهم مُخرجاته وتوصياته.
وأكد سموه أهمية الحدث في تسليط الضوء على فن المونودراما واستقطاب المسرحيين والفنانين من حول العالم، مشيراً إلى دعم ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لقطاع الثقافة والفنون ومن أهمها المسرح، وتعزيز مكانة الإمارة في مجال مسرح الممثل الواحد على المستوى العربي والعالمي.
وأشاد سموه بنتائج المهرجان ومخرجاته الداعمة لقطاع المسرح عامة، والمونودراما خاصة، ونجاح النسخة الأولى من مهرجان الفجيرة لمونودراما المسرح المدرسي، موجّهاً سموّه بتكثيف الجهود نحو الاهتمام بتوفير الفرص التدريبية والتطويرية للطلبة.
حضر اللقاء الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وناصر اليماحي، المدير التنفيذي لهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، نائب رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان، وحصة الفلاسي، منسق عام المهرجان.

محمد الشرقي
الإمارات
محمد بن حمد الشرقي
ولي عهد الفجيرة
الفجيرة
مهرجان الفجيرة الدولي للمونودراما
الفجيرة للمونودراما
مهرجان الفجيرة للمونودراما
مهرجان المونودراما بالفجيرة
مهرجان المونودراما في الفجيرة
آخر الأخبار
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
18 ابريل 2025
ألمانيا تعزز دورها العسكري للدفاع عن أوروبا
الأخبار العالمية
ألمانيا تعزز دورها العسكري للدفاع عن أوروبا
29 ابريل 2025
جندي روسي في شارع بإحدى بلدات منطقة كورسك (رويترز)
الأخبار العالمية
كوريا الشمالية تعترف بإرسال قوات إلى روسيا وبوتين يشكرها
29 ابريل 2025
فلسطينيون ينزحون من مخيم جباليا بعد إنذار إسرائيلي (رويترز)
الأخبار العالمية
إسرائيل ترفض مقترحاً لوقف النار في غزة 5 سنوات مقابل المحتجزين
29 ابريل 2025
سوريون في ولاية هاتاي التركية ينتظرون في طابور للدخول إلى بلادهم (أرشيفية)
الأخبار العالمية
عودة 200 ألف سوري من تركيا إلى بلدهم منذ 8 ديسمبر
29 ابريل 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©