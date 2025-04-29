"هواوي" تنافس عمالقة التكنولوجيا بشريحة ذكاء اصطناعي متقدمة جديدة

أبوظبي (الاتحاد) تسعى شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة هواوي إلى منافسة شركة إنفيديا الرائدة في مجال أشباه الموصلات من خلال شريحة ذكاء اصطناعي متقدمة جديدة.

ووفقًا لما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة، تعمل هواوي على تطوير أحدث وحدة معالجة رسومات (GPU) للذكاء الاصطناعي من سلسلة Ascend، وتحديدًا الطراز Ascend 910D. وتشير التقارير إلى أن الشركة بدأت التواصل مع شركات صينية أخرى لاختبار الشريحة الجديدة، على أمل أن تكون منافسًا مباشرًا لسلسلة H100 من إنفيديا، والتي تُستخدم على نطاق واسع في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.وفق موقع" تك كرانش".

يأتي هذا التطور بعد أسابيع قليلة من فرض الولايات المتحدة قيودًا جديدة على تصدير بعض شرائح الذكاء الاصطناعي إلى الصين. وإذا نجحت هواوي في تطوير هذه الشريحة، فقد تسد فجوة كبيرة في سوق الذكاء الاصطناعي الصيني، التي خلّفتها القيود الأميركية.