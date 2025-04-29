«جمعية الإمارات للمكتبات» تبحث التعاون مع الخزانة الحسنية بالرباط

الرباط (وام)

بحث وفد من جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات، خلال زيارته مقر الخزانة الحسنية في القصر الملكي بالرباط، تعزيز التعاون بين الجانبين، إلى جانب عدد من الموضوعات المتعلقة بالكتب المخطوطة والمطبوعة، وتاريخ خزائن الكتب ودورها في حفظ التراث المعرفي، واطلع الوفد على آليات العمل المتبعة في قسم الترميم وطرق التجليد والترميم اليدوي والآلي للكتب والمخطوطات. وشملت الزيارة جولة للوفد في قسم الرقمنة، رافقه خلالها الدكتور أحمد شوقي بنبين، مدير الخزانة، تعرف فيها على أنظمة رقمنة المخطوطات وأساليب حفظها رقمياً لضمان استدامة هذا الإرث الثقافي للأجيال القادمة إلى جانب قسم خدمة الباحثين.

ونوه فهد المعمري، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات، إلى أن الوفد زار واحدة من أبرز المؤسسات الثقافية العريقة في العالم العربي، وجرى بحث سبل تعزيز التعاون المشترك، وتبادل الخبرات في مجالات الترميم والرقمنة وخدمة الباحثين، لافتاً إلى أن هذه الزيارة خطوة مهمة على طريق تحقيق أهداف الجمعية في مجال تطوير العمل المكتبي والمعرفي إقليمياً ودولياً. وفي ختام الزيارة، تسلم الوفد مجموعة من الإصدارات الحديثة الخاصة بالخزانة الحسنية، والتي تسلط الضوء على جوانب متعددة من التراث العربي الإسلامي.