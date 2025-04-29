وفد من شرطة أبوظبي يتجول في معرض أبوظبي الدولي للكتاب

أبوظبي (الاتحاد)

زار وفد من لجنة الأدباء والقراءة في القيادة العامة لشرطة معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2025، وذلك ضمن جهودها المستمرة في تعزيز التعاون الثقافي مع مختلف الجهات والمؤسسات المعنية بالشأن الثقافي.

وأوضح المقدم ناصر عبد الله الساعدي، رئيس لجنة الأدباء والقراءة بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، أن المعرض يمثل فرصة مميزة لاكتشاف مجموعة واسعة من الكتب التي تعزز بناء الفكر وتنمية الثقافة المجتمعية لافتاً إلى أن مثل هذه الزيارات تسهم في نشر ثقافة القراءة وتعزيز اهتمام منتسبي القيادة بالكتاب باعتباره مصدراً مهماً للمعرفة والتطور الفكري.

وأكد اهتمام لجنة الأدباء والقراءة بترسيخ ثقافة القراءة وتحويلها إلى عادة يومية من خلال تبني مبادرات تحفيزية، وبناء قناة تواصل مع الجهات المختلفة بما يسهم في رفع مهارات القراءة لكافة المنتسبين، وعقد ورش المعرفة والقراءة إلى جانب المشاركة في الندوات الثقافية والأدبية.

وأطلع الوفد، خلال جولته في أروقة المعرض، على الكتب المتنوعة التي تشمل مختلف المجالات الأدبية والفكرية والعلمية، وتعرفوا على آخر الإصدارات الأدبية والثقافية التي يقدمها المعرض في دورته الحالية.