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التعليم والمعرفة

مجلس حكماء المسلمين يناقش المسؤولية البيئية في «أبوظبي للكتاب»

مجلس حكماء المسلمين يناقش المسؤولية البيئية في «أبوظبي للكتاب»
29 ابريل 2025 18:15

أبوظبي (وام)

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نظم جناح مجلس حكماء المسلمين في إطار فعالياته الثقافية والمعرفية خلال الدورة الـ 34 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، ندوة ثقافية بعنوان: «حماية البيئة مسؤولية إنسانية»، قدّمها الشيخ الدكتور عبدالعزيز بن علي النعيمي، المستشار البيئي لحكومة عجمان.وفي مستهل الندوة أكد الشيخ الدكتور النعيمي أن الاستدامة تمثل رؤية دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة في الحفاظ على كوكب الأرض وموارده الطبيعية، تماشياً مع ما أكده المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، بقوله: «أعطوني زراعة، أضمن لكم حضارة».
وقال الشيخ الدكتور عبدالعزيز النعيمي إن الاستقامة أساس الاستدامة، داعياً إلى تبني القيم الإنسانية الرفيعة كالأمانة والنزاهة والعدل، وهي القيم المتجذرة في مجتمع دولة الإمارات.
وأشاد بجهود مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في تعزيز جهود قادة ورموز الأديان في مواجهة التحديات العالمية وفي مقدمتها قضية التغير المناخي، وتنظيم القمة العالمية لقادة ورموز الأديان من أجل المناخ، والتي صدر عنها وثيقة نداء الضمير: بيان أبوظبي المشترك من أجل المناخ، وكذلك تنظيم جناح الأديان لأولى مرة في تاريخ مؤتمرات الأطراف في COP28 وكذلك COP29.
وأوضح أن القراءة الحقة والكتابة المسؤولة تمثلان أعمدة الاستدامة الفكرية والثقافية وقال: «حين تفتح كتاباً، فإنك تفتح نافذة على عالم جديد وتغرس في قلبك بذور الحكمة، كل قراءة هي بناء للنفس، وكل كتابة هي إرث للأجيال القادمة». وأكد المستشار البيئي لحكومة عجمان أن حماية الطبيعة تبدأ بإدراك الإنسان لمسؤوليته تجاه الأرض. 

مجلس حكماء المسلمين
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
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