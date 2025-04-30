الأربعاء 30 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

"شنتشو-19" تنفصل عن "محطة الفضاء الصينية" وتبدأ العودة للأرض

"شنتشو-19" تنفصل عن "محطة الفضاء الصينية" وتبدأ العودة للأرض
30 ابريل 2025 08:59

انفصلت مركبة الفضاء المأهولة الصينية "شنتشو-19" عن مجموعة محطة الفضاء الصينية، اليوم الأربعاء، وبدأ رواد الفضاء على متنها ، تساي شيوي تشه وسونغ لينغ دونغ ووانغ هاو تسه ، في العودة إلى الأرض، وفقاً لوكالة الفضاء المأهول الصينية.

وذكرت صحيفة الشعب اليومية أونلاين، أنه من المقرر أن تعود المركبة الفضائية إلى موقع دونغفنغ للهبوط في منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم شمالي الصين اليوم.

وأفادت الوكالة بأنه قبل الانفصال، أنجز طاقم "شنتشو-19"، بمساعدة الطاقم الأرضي، مهاماً مختلفة، مثل تحديد حالة مجموعة محطة الفضاء ومعالجة البيانات التجريبية ونقلها ونقل الإمدادات المتبقية.

أخبار ذات صلة
«تفاهم» بين الإمارات ومصر لتعزيز التعاون الفضائي السلمي
أكاديمية الفضاء الوطنية تعلن عن الدفعة الثانية من مسار «التطبيقات الفضائية»

كما أجرى الطاقم أعمال التسليم مع طاقم "شنتشو-20" وتبادل خبرات العمل في المدار معه.

ووفقاً للوكالة ، فقد تم تأجيل عودة "شنتشو-19" التي كانت مقررة أمس الثلاثاء، بسبب سوء الأحوال الجوية في موقع الهبوط.

المصدر: وام
الفضاء
الصين
محطة الفضاء الصينية
آخر الأخبار
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
18 ابريل 2025
«طبيب عناية» يواصل إثارة الجدل حول مارادونا!
الرياضة
«طبيب عناية» يواصل إثارة الجدل حول مارادونا!
اليوم 11:26
النيابة العامة في دبي تطلق خطة شاملة لمبادرة «الصُلح خير»
علوم الدار
النيابة العامة في دبي تطلق خطة شاملة لمبادرة «الصُلح خير»
اليوم 11:14
حاكم الشارقة يصدر مرسوماً بتعيين راشد عبدالله العوبد مديراً عاماً لمدينة الشارقة للإعلام
علوم الدار
حاكم الشارقة يصدر مرسوماً بتعيين راشد عبدالله العوبد مديراً عاماً لمدينة الشارقة للإعلام
اليوم 11:08
"بيئة أبوظبي" تسترد أكثر من 2,000 طن من القناني القابلة لإعادة التدوير منذ إطلاق نظام استرداد القناني
علوم الدار
"بيئة أبوظبي" تسترد أكثر من 2,000 طن من القناني القابلة لإعادة التدوير منذ إطلاق نظام استرداد القناني
اليوم 10:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©