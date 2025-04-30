بعد 6 أشهر.. 3 رواد فضاء صينيين يعودون للأرض

هبط ثلاثة من رواد الفضاء الصينيين على كوكب الأرض، اليوم الأربعاء، بعد أن أمضوا ستة أشهر على متن محطة الفضاء الصينية.



وانفصلت وحدة هبوط الطاقم عن كبسولة العودة للمركبة الفضائية الصينية المأهولة "شنتشو19-"، وهبطت ببطء من خلال مظلة باللونين الأحمر والأبيض، في موقع دونجفنج بمنطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم بشمال الصين على حافة صحراء جوبي.

وكانت عودتهم قد تأجلت ليوم واحد بسبب الرياح القوية وانخفاض مستوى الرؤية، حيث أن المنطقة تكون عرضة للعواصف الرملية في مثل هذا التوقيت من العام. وكان رواد الفضاء تساي شيوي تشه، وسونج لينج دونج، ووانج هاو تسه، انطلقوا إلى محطة تيانجونج الفضائية في أكتوبر الماضي، وقاموا بتسليم السيطرة على المحطة أمس الثلاثاء إلى الطاقم الجديد الذي وصل مؤخراً ليحل محلهم.