جلسة في «أبوظبي للكتاب» تناقش رواية «ترف الانكفاء»

فاطمة عطفة (أبوظبي)

شهد معرض أبوظبي للكتاب، أول أمس، جلسة أدبية حول رواية «ترف الانكفاء» الفائزة بجائزة أسماء صديق المطوع، وذلك بحضور الروائي الفائز وائل هادي الحفظي، من السعودية، وأعضاء لجنة التحكيم: د. شيرين أبو النجا، طارق الخواجي، د. عزة جلال هاشم، أمينة الجائزة.

ورحبت أسماء صديق المطوع، مؤسسة ورئيسة «صالون الملتقى الأدبي» بالحضور، قائلة: «يشرفني أن أبدأ كلمتي بتحية شكر وامتنان لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب، ومركز أبوظبي للغة العربية، ودائرة الثقافة والسياحة، شركاء النجاح، ورفقاء رحلة ثقافية امتدت لثلاثين عاماً.

وأوضحت المطوع، أن رواية الحفظي لا تكتفي بسرد حكاية شخصية، بل تعبر بعمق وصدق عن وجدان جيلٍ بأكمله، باغترابه، وصراعاته، وانكفائه، لافتة إلى أنها نص يلامس التجربة الإنسانية في أكثر زواياها حساسية، ويمنحها جماليات السرد وصدق الشعور.

وختمت أسماء المطوع كلمتها مبينة أنها، في هذا العام، خطت خطوة جديدة في مسيرة الجائزة، حيث قامت بتفعيل الشق الثاني منها، وهو «جائزة أسماء صديق للرواية التفاعلية»، التي ترحب بكل من يهتم بهذا الشكل الإبداعي الحديث.