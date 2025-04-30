الأرشيف والمكتبة الوطنية يطلق برنامج الورش القرائية للطلبة

أبوظبي (الاتحاد)

أطلق الأرشيف والمكتبة الوطنية في جناحه الذي يشارك به في النسخة الـ 34 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب برنامج الورش القرائية للطلبة، حيث بدأت الورشة الأولى، بحضور معالي سارة الأميري، وزيرة التربية والتعليم، التي تابعت جانباً من الورشة التي شهدت إقبالاً طلابياً مميزاً، وشارك فيها كل من الدكتور عبد الله ماجد آل علي، مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية، ومحمد حمزة القاسم، وكيل وزارة التربية والتعليم.

ويأتي برنامج الورش القرائية الخاص بالطلبة انطلاقاً من حرص الأرشيف والمكتبة الوطنية على التنشئة الوطنية السليمة للأجيال وأداءً لرسالته في إثراء مجتمعات المعرفة وتمكينها. ويواصل الأرشيف والمكتبة الوطنية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم تقديم الورش القرائية اليومية -التي تستمر حتى آخر أيام المعرض- انطلاقاً من دوره في تعزيز الولاء والانتماء، وترسيخ الهوية الوطنية، وغرس مبادئ المواطنة الصالحة في نفوس النشء، وإيماناً منه بأهمية تعزيز ثقافة القراءة واستدامتها لدى الأجيال، وأهميتها في كسب المعارف التي ترتقي بهم.