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«الإمارات لحقوق النسخ» تناقش خططها المستقبلية في جمعيتها العمومية

«الإمارات لحقوق النسخ» تناقش خططها المستقبلية في جمعيتها العمومية
30 ابريل 2025 23:54

أبوظبي (وام)
 عقدت جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ، أمس، وضمن مشاركتها في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2025، اجتماع جمعيتها العمومية السنوي الثالث، حيث ناقش الأعضاء أبرز منجزات عام 2024، وأقرّوا خطة العمل والميزانية المقترحة لعام 2025، في خطوة تؤكد التزام الجمعية بالشفافية وتعزيز مبدأ المشاركة المؤسسية في صياغة التوجهات المستقبلية.وتعكس مشاركة الجمعية في المعرض حرصها على ترسيخ حضورها في الفعاليات الثقافية الكبرى، والتفاعل مع مجتمع النشر والإبداع لتعزيز الوعي بأهمية حقوق النسخ والملكية الفكرية وحماية حقوق المؤلفين والمبدعين في ظل التحديات التي تفرضها البيئة الرقمية وتوسُّع أدوات الإنتاج والنشر.
وأكّد محمد بن دخين، رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن انعقاد الجمعية العمومية العادية خلال المعرض يشكل فرصة استراتيجية لتقييم الأداء وتعزيز الحوكمة، إلى جانب كون المعرض منصةً مهمة للتفاعل المباشر مع الجمهور، مشيراً إلى أن معرض أبوظبي الدولي للكتاب يشكل منصة وطنية رائدة تجمع مختلف الفاعلين في قطاع الثقافة والإبداع، ويعد فرصة مثالية لعقد اجتماع الجمعية العمومية، واستعراض جهود دعم المبدعين، وتطوير شراكات جديدة تواكب التحولات المتسارعة في بيئة النشر الرقمي.

جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ
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