«الإماراتي لكتب اليافعين» يستضيف نظيره المصري في «الشارقة القرائي للطفل»

الشارقة (وام)

يواصل المجلس الإماراتي لكتب اليافعين ترسيخ دوره في بناء جسور التواصل الثقافي بين الشعوب من خلال استضافة المجلس المصري لكتب الأطفال ضيف شرف الدورة السادسة عشرة من مهرجان الشارقة القرائي للطفل الذي يتواصل حتى مساء الرابع من مايو المقبل في مركز إكسبو الشارقة.وتُجسد هذه الاستضافة محطة جديدة في مسار التعاون العربي ضمن قطاع أدب الطفل حيث يستعرض المجلس المصري، الذي يُعد أحد الفروع النشطة للمجلس الدولي لكتب اليافعين، تجاربه وبرامجه التي تهدف إلى تعزيز ثقافة القراءة، وتطوير صناعة كتاب الطفل في مصر عبر جناحه المشترك مع المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، إلى جانب تنظيم سلسلة من الجلسات والفعاليات، التي تجمع القراء الصغار مع نخبة من الكُتّاب والرسامين.

ويضم وفد المجلس المصري لكتب الأطفال كلاً من الدكتور إبراهيم شلبي الكاتب في أدب اليافعين، والرسام محمد وهبة، والحكواتي هيثم شكري، والدكتورة نادية الخولي رئيسة المجلس، وأستاذة الأدب الإنجليزي بجامعة القاهرة.

وقالت مروة العقروبي رئيسة المجلس الإماراتي لكتب اليافعين إن المجلس المصري لكتب الأطفال يمثل عمقاً ثقافياً وتجربة غنية في أدب الطفل، واستضافته تعكس التزامنا في المجلس بتوسيع دائرة التعاون الإقليمي والدولي مع الجهات الفاعلة في نشر القراءة.

وأضافت نحرص من خلال هذه الاستضافة على تعريف جمهور مهرجان الشارقة القرائي للطفل بنماذج وخبرات فنية وأدبية مختلفة، وتوفير منصة تفاعلية لكتّابنا ورسامينا للتعلّم من نظرائهم، في الوقت الذي نتيح فيه للضيوف الاطلاع على الحراك الثقافي المتنامي في دولة الإمارات، خاصة في مجال أدب الطفل، وتمكين المؤلفين والرسامين الضيوف من التواصل مع جمهورهم الكبير من زوار المهرجان.

من جانبها قالت الدكتورة نادية الخولي: «إن مشاركتنا في المهرجان ضيف الشرف تمثل امتداداً لمساعينا في المجلس المصري لكتب الأطفال إلى تعزيز حضور أدب الطفل المصري عربياً ودولياً، وتسليط الضوء على القيم التربوية والجمالية التي تحملها كتبنا ومبادراتنا إلى جانب التعريف بأهم المبدعين المصريين العاملين في هذا المجال».

وأضافت أن لهذه الاستضافة تعد استمرار لتعاون طويل الأمد بين المجلسين المصري والإماراتي، الذي يشمل تبادل الخبرات وتنظيم الفعاليات المشتركة، وتطوير برامج تعليمية ومجتمعية تعزز من دور الكتاب في بناء وعي الأجيال الجديدة، كما أنها فرصة ليتعرّف جمهور المهرجان على كنوز ثقافية وفنية تشكّل جزءاً من هوية مصر الحديثة، والتي نعتز بمشاركتها من خلال كُتّاب ورسامين يحملون رسائل إنسانية عابرة للحدود.