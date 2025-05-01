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التعليم والمعرفة

«حكماء المسلمين» يشارك في معرض أميركا الدولي للكتاب العربي

«حكماء المسلمين» يشارك في معرض أميركا الدولي للكتاب العربي
1 مايو 2025 17:47

ميشيغان (وام)
يشارك مجلس حكماء المسلمين، في النسخة الأولى من معرض أميركا الدولي للكتاب العربي، الذي سيُقام في مدينة ديربورن بولاية ميشيغان الأميركية، خلال الفترة من 1 إلى 4 مايو الجاري، وذلك في مركز فورد المجتمعي للفنون الأدائية.
يأتي المعرض بهدف تعزيز التواصل مع الجاليات العربية والمسلمة والمجتمع الأميركي بشكل عام، وتعزيز خطاب الوسطية والتسامح والاعتدال، وفتح المجال لحوار بنَّاء حول القضايا الجوهرية التي تواجه المجتمعات المحلية.
يقدم جناح مجلس حكماء المسلمين في المعرض أكثر من 250 إصداراً فكرياً وثقافياً متنوعاً، من بينها مجموعة من أحدث إصدارات دار الحكماء للنشر لعام 2025، كما يضم الجناح أكثر من 20 مؤلفاً لفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، التي تُبرز سماحة الإسلام وثراء تراثه الفلسفي والفكري.
في إطار برنامجه الثقافي خلال المعرض، ينظم المجلس ندوة بعنوان «مواجهة الإسلاموفوبيا: بناء الجسور عبر الحوار والتفاهم»، وندوة بعنوان «الحوار الإسلامي - الإسلامي: قراءة في نداء أهل القِبلة».

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