«الشارقة للفنون» و«نيويورك أبوظبي» تنظمان «مونتاج منصة الشارقة للأفلام»

الشارقة (الاتحاد)

تنظّم مؤسسة الشارقة للفنون بالتعاون مع برنامج الأفلام والوسائط الجديدة في جامعة نيويورك أبوظبي، مبادرة «مونتاج منصة الشارقة للأفلام»، التي تقام يومي 3 و4 مايو 2025، وتعرض مجموعة من الأفلام الفائزة بجوائز النسخة السابعة من منصة الشارقة للأفلام في قاعة العروض بجامعة نيويورك أبوظبي.

وتأتي هذه المبادرة ضمن سعي المنصة لاستقطاب جمهور جديد عبر العرض خارج الشارقة، وتوليد صلات جديدة تجاه الأعمال السينمائية المشاركة، حيث يعرض يوم 3 مايو فيلم «مراقبة مسرح الجريمة» (2023) من إخراج ألانا هانت، وهو فيلم وثائقي قصير مصوّر بكاميرا سوبر 8، يقدم لمحة عن حياة السكان غير الأصليين في أرض ميروونغ في شمال غرب أستراليا.

يليه الفيلم الوثائقي الطويل «جيل رأس جوز الهند» (2023) من إخراج آلان كاسندا. أما يوم 4 مايو فيعرض الفيلمان الروائيان، «ما بعد» (2024) من إخراج مها الحاج، وهو فيلم قصير يصور ثنائياً معزولاً يحاولان التعامل مع خيارات حياة أطفالهما بعد مأساة شخصية يتعرضان لها، والفيلم الطويل «اللوريس لا يبكي أبداً» (2024) من إخراج فام نغوك لان، الذي تواجه فيه البطلة أشباح ماضيها في ظل قلقها من تكرار ابنة أختها الأخطاء نفسها، حيث ينسج الفيلم أحداثه من الوقت الراهن والأصداء الشائكة القادمة من التاريخ الفيتنامي.