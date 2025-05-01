حلقة نقاشية في «أبوظبي للكتاب» حول الموسوعة العلمية للشعر النبطي

أبوظبي (وام)

تواصلت مشاركات جناح هيئة أبوظبي للتراث في فعاليات الدورة 34 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب الذي ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية.

وضمن الأنشطة المصاحبة للمعرض، استضاف «مجلس ليالي الشعر» حلقة نقاشية بالتعاون مع الهيئة عنوانها «الموسوعة العلمية للشعر النبطي: مشروع على وشك الاكتمال»، تحدث فيها الأكاديمي والناقد الدكتور غسان الحسن، وحاوره الإعلامي عارف عمر، وشهدت حضوراً كبيراً للشعراء ومحبي الشعر.

وأكد الدكتور سلطان العميمي، المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع الشعر والموروث في هيئة أبوظبي للتراث، خلال الجلسة، أن الدكتور غسان الحسن كرَّس حياته لخدمة الموروث، لا سيما الشعر النبطي، وتناول في حديثه أهمية «الموسوعة العلمية للشعر النبطي»، التي كان شاهداً على ولادتها منذ البدايات، وقال إنها «من أهم الموسوعات الأدبية والشعرية في هذا القرن».