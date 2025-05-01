الجمعة 2 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

رئيس هيئة أبوظبي للتراث يزور معرض أبوظبي الدولي للكتاب

فارس المزروعي خلال زيارته المعرض
2 مايو 2025 01:05

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
الإمارات.. مساعٍ دؤوبة لإنقاذ السودان من المجاعة والحرب
الإمارات.. وجهة عالمية للعيش والعمل وصون الحقوق
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
تابع التغطية كاملة

تفقد معالي فارس خلف المزروعي، رئيس هيئة أبوظبي للتراث، جناح الهيئة المشارك في فعاليات الدورة الـ 34 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب.
رافق معاليه في الزيارة كل من الدكتور سلطان العميمي، المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع الشعر والموروث في هيئة أبوظبي للتراث، وعبيد خلفان المزروعي، المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع المهرجانات والفعاليات في الهيئة، وعبدالله بطي القبيسي، المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع التوعية والمعرفة التراثية في الهيئة، ومحمد جمعة المنصوري، المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع الخدمات المساندة في الهيئة.
وتجول معاليه في جناح الهيئة، واطلع على سير العمل، وتعرف إلى طبيعة مشاركة الهيئة ضمن فعاليات المعرض، في إطار تحقيق أهداف الهيئة وإبراز أدوارها في توثيق الممارسات التراثية ونشر الدراسات والبحوث المتعلقة بالأدب والتراث، بما يتوافق مع استراتيجية التراث الثقافي في أبوظبي، مستمعاً معاليه إلى شرح مفصل من الدكتور سلطان العميمي عن الإصدارات الجديدة للهيئة التي يعرضها الجناح في مجالات الشعر، والتراث، والأدب، والدراسات.
كما زار رئيس هيئة أبوظبي للتراث عدداً من الأجنحة المشاركة في المعرض، في إطار ترسيخ حضور الهيئة وتعزيز التعاون مع الجهات والمؤسسات ذات الصلة بنطاق عملها.
وشملت جولته مركز تريندز للبحوث والاستشارات، والأرشيف والمكتبة الوطنية، ومنصة ابن سينا «الشخصية المحورية للمعرض»، ومركز أبوظبي للغة العربية، جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، جامعة الإمارات العربية المتحدة، كما حضر جانباً من نشاط «خراريف» الذي يقام بمجلس ليالي الشعر بالتعاون مع هيئة أبوظبي للتراث.

هيئة أبوظبي للتراث
أبوظبي
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
الإمارات
معرض أبوظبي للكتاب
فارس خلف المزروعي
سلطان العميمي
آخر الأخبار
آثار الدمار الواسع في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
مصدر دبلوماسي لـ«الاتحاد»: تعثر مفاوضات التهدئة في غزة لعدم توافر إرادة سياسية حقيقية
2 مايو 2025
استقبال أولى رحلات المستفيدين من مبادرة طريق مكة (من المصدر)
الأخبار العالمية
السعودية تعتمد تصاريح إسكان لـ 1.8 مليون حاج
2 مايو 2025
جندي أوكراني يستعد لإطلاق طائرة مسيرة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
موسكو تتهم كييف بقتل 7 مدنيين بمُسيّرات
2 مايو 2025
فلسطينيون يحاولون الحصول على طعام في مركز إيواء مؤقت بمخيم النصيرات (أ ف ب)
الأخبار العالمية
غزة تحت الحصار.. جوع وفقر ومرض
2 مايو 2025
منظر جوي لأحد أحياء العاصمة السورية دمشق (أرشيفية)
الأخبار العالمية
سوريا تحذر من دعوات التدخل الخارجي
2 مايو 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©