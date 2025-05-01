رئيس هيئة أبوظبي للتراث يزور معرض أبوظبي الدولي للكتاب

أبوظبي (وام)

تفقد معالي فارس خلف المزروعي، رئيس هيئة أبوظبي للتراث، جناح الهيئة المشارك في فعاليات الدورة الـ 34 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب.

رافق معاليه في الزيارة كل من الدكتور سلطان العميمي، المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع الشعر والموروث في هيئة أبوظبي للتراث، وعبيد خلفان المزروعي، المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع المهرجانات والفعاليات في الهيئة، وعبدالله بطي القبيسي، المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع التوعية والمعرفة التراثية في الهيئة، ومحمد جمعة المنصوري، المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع الخدمات المساندة في الهيئة.

وتجول معاليه في جناح الهيئة، واطلع على سير العمل، وتعرف إلى طبيعة مشاركة الهيئة ضمن فعاليات المعرض، في إطار تحقيق أهداف الهيئة وإبراز أدوارها في توثيق الممارسات التراثية ونشر الدراسات والبحوث المتعلقة بالأدب والتراث، بما يتوافق مع استراتيجية التراث الثقافي في أبوظبي، مستمعاً معاليه إلى شرح مفصل من الدكتور سلطان العميمي عن الإصدارات الجديدة للهيئة التي يعرضها الجناح في مجالات الشعر، والتراث، والأدب، والدراسات.

كما زار رئيس هيئة أبوظبي للتراث عدداً من الأجنحة المشاركة في المعرض، في إطار ترسيخ حضور الهيئة وتعزيز التعاون مع الجهات والمؤسسات ذات الصلة بنطاق عملها.

وشملت جولته مركز تريندز للبحوث والاستشارات، والأرشيف والمكتبة الوطنية، ومنصة ابن سينا «الشخصية المحورية للمعرض»، ومركز أبوظبي للغة العربية، جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، جامعة الإمارات العربية المتحدة، كما حضر جانباً من نشاط «خراريف» الذي يقام بمجلس ليالي الشعر بالتعاون مع هيئة أبوظبي للتراث.