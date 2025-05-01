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لطيفة بنت محمد تلتقي وزير الثقافة والشباب في كوستاريكا

لطيفة بنت محمد خلال لقائها خورخي رودريغيز فيفيس (وام)
2 مايو 2025 01:05

دبي (وام)

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التقت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، معالي خورخي رودريغيز فيفيس، وزير الثقافة والشباب في جمهورية كوستاريكا، خلال لقاءٍ رسمي عُقد في مدينة إكسبو دبي، بحضور فرانسيسكو شاكون إيرنانديس، سفير جمهورية كوستاريكا لدى الدولة، وهالة بدري، مدير عام «دبي للثقافة».
ويُعد اللقاء خطوة استراتيجية تهدف لتعزيز الروابط الثقافية بين دولة الإمارات وكوستاريكا، وتُجسّد حرص سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم على بناء جسور حوار حضارية مع العالم، تسهم في توطيد التعاون ومشاركة الخبرات والرؤى الهادفة لتحقيق نمو ونهضة القطاع الثقافي والإبداعي، بما يتماشى مع رؤية دبي الثقافية الهادفة لتمكين المبدعين محلياً وعالمياً، عبر تفعيل التبادل الثقافي، وإتاحة الفرص للفنانين في كلا البلدين للمشاركة في المهرجانات والمعارض والفعاليات الثقافية والفنية، ما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة التي يسعى لها الطرفان.

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الإمارات
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هيئة الثقافة والفنون
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