«الأرشيف والمكتبة الوطنية» يطلق إصدارين يوثقان مراحل مهمة في تاريخ الإمارات

أبوظبي (وام)

أطلق الأرشيف والمكتبة الوطنية في جناحه بمعرض أبوظبي الدولي للكتاب 2025، كتابين جديدين من إصداراته يضافان إلى رصيده البحثي والثقافي.يحمل الكتاب الأول عنوان «من ذاكرة دلما.. سلسلة التاريخ الشفاهي لدولة الإمارات العربية المتحدة»، والثاني «المجلد الرابع من سلسلة ذاكرتهم تاريخنا»، حيث يواصل الأرشيف والمكتبة الوطنية برنامجه في حفظ التاريخ الشفاهي والمرويات من كبار المواطنين وإثراء الذاكرة الثقافية للأجيال.

ويقدم الأرشيف والمكتبة الوطنية في هذين الإصدارين معلومات حول مراحل مهمة في تاريخ دولة الإمارات التي تزخر بالأحداث والمواقف والروايات التي ربما تكون قد غابت عن أقلام المؤرخين.