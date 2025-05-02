آبل: أيفون الأميركي سيُصنع في الهند

قال الرئيس التنفيذي لشركة آبل تيم كوك الخميس، إن غالبية أجهزة آيفون المباعة في الولايات المتحدة في الربع المالي الحالي سيجري تصنيعها في الهند، بينما ستأتي أجهزة آيباد وأجهزة أخرى من فيتنام، حيث تعمل الشركة على تجنب تأثير التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على أعمالها.



وتجاوزت أرباح آبل للأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري توقعات وول ستريت بفضل الطلب المرتفع على أجهزة آيفون، وقالت الشركة إن التعريفات كان لها تأثير محدود على نتائج اعمال الربع الثاني المالي.



وأضاف كوك أنه بالنسبة للربع الحالي، وبافتراض عدم حدوث تغييرات، تتوقع آبل إضافة 900 مليون دولار إلى تكاليفها نتيجة للتعريفات، لكن كوك قال إن الشركة لا تزال "واثقة" من المضي قدماً في هذا النشاط.





