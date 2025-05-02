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التعليم والمعرفة

«كان ياما كان» توزع 1000 كتاب في مكتبات خمس مدارس مغربية

خلال الفعالية (من المصدر)
3 مايو 2025 01:00

الرباط (وام)

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وزعت مبادرة «كان ياما كان»، التابعة للمجلس الإماراتي لكتب اليافعين، خمس مكتبات مصغّرة على عدد من المدارس المغربية، بالتعاون مع المجلس المغربي لكتب اليافعين، بإجمالي 1000 كتاب باللغة العربية للأطفال واليافعين في إطار حرص المجلس على تمكين الأطفال من الوصول إلى مصادر معرفية تواكب احتياجاتهم وتنمّي مهاراتهم.
وشملت المبادرة خمس مدارس في مناطق مختلفة من المغرب، حيث جرى تجهيز كل مكتبة بـ200 نسخة من الكتب عالية الجودة، تم اختيارها بعناية لتناسب مختلف الفئات العمرية من الأطفال واليافعين، وتضمنت الكتب موضوعات في الأدب والعلوم والتنمية الذاتية، وقصصاً خيالية وتربوية تُعزز القيم الإنسانية، وتلهم الأطفال للتفكير النقدي والاستكشاف والإبداع.
وخلال وجود وفد المجلس الإماراتي لكتب اليافعين في المدارس التي شملتها المبادرة، تم تنظيم ورش قرائية تفاعلية وجلسات لسرد القصص، بالتعاون مع مختصين في أدب الطفل، بهدف توفير بيئة محفّزة للقراءة داخل المدرسة، وتشجيع الطلاب على التفاعل مع الكتاب، وتنمية مهاراتهم اللغوية والتواصلية، وشهدت هذه الجلسات تفاعلاً واسعاً من الأطفال والمعلمين الذين عبّروا عن سعادتهم بوجود مكتبات تتضمن أحدث وأفضل الكتب والقصص العربية.
وقالت مروة العقروبي، رئيسة المجلس الإماراتي لكتب اليافعين: «تشكّل الشراكة البنّاءة مع المجلس المغربي لكتب اليافعين في تنفيذ هذه المبادرة نموذجاً ملهماً للتعاون العربي في قطاع أدب الطفل وتشجيع القراءة، ونتطلّع لأن تكون هذه الخطوة بداية لمبادرات أكبر تشمل دولاً أخرى في المنطقة والعالم، فالثقافة يجب أن تكون جسراً دائماً بين الشعوب، والاستثمار في الطفل القارئ هو استثمار في مستقبل أكثر إشراقاً واستقراراً وإنسانية».

المجلس الإماراتي لكتب اليافعين
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