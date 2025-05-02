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التعليم والمعرفة

مؤسسو استوديوهات عالمية يناقشون مستقبل الرسوم المتحركة

من الجلسة الحوارية (من المصدر)
3 مايو 2025 01:00

الشارقة (الاتحاد)

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أكد عدد من مؤسسي شركات الرسوم المتحركة أن الذكاء الاصطناعي يمثل ثورة تقنية لا بد من توظيفها بذكاء في صناعة المحتوى، دون أن تحل محل المبدع البشري أو تهدد القيم الفنية والأخلاقية.
وشدد المتحدثون على أن هذه التقنية لا تُنتج الإبداع بذاتها، بل يمكنها تعزيز أدواته إذا استُخدمت بوعي، داعين إلى تطوير نماذج إنتاجية تراعي الهوية، وتجنّب التكرار، والاحتفاظ بالخصوصية الثقافية لكل محتوى.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان «مستقبل محتوى الأطفال والذكاء الاصطناعي»، ضمن فعاليات الدورة الثالثة من «مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة»، بمشاركة ريموند مالينجا، الرئيس التنفيذي لاستوديو «كريتشرز» في أوغندا، وإيرماك أتابيك، المنتجة التنفيذية في «ماكو كيدز»، وأوليفييه ليلاردو، الرئيس التنفيذي لاستوديو «بلو سبيريت» التابع لـ TF1 في فرنسا، وأدارت الجلسة مونيا آرام.
وقال ريموند مالينجا: «إن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة لتعزيز جودة الإنتاج وخفض التكاليف، خاصة في بيئات العمل التي تواجه تحديات لوجستية ومالية»، وشدد على ضرورة عدم الاعتماد على النماذج الجاهزة، لما تسببه من تكرار وفقدان للهوية البصرية.
وأضاف: «الذكاء الاصطناعي يجب أن يكون محفزاً على الابتكار، لا وسيلة للنسخ أو المحاكاة».
من جهتها، أوضحت إيرماك أتابيك أن الأطفال ينشأون في بيئة متغيرة تقنياً، ما يفرض دمج الذكاء الاصطناعي في المحتوى الموجّه لهم، ودعت إلى تقنين استخدامه عبر تشريعات تضمن حماية حقوق المؤلفين، ومنع التزييف، وسرقة الأفكار.
وأشار أوليفييه ليلاردو إلى أن المحتوى الناجح اليوم لا يُقاس فقط باستخدام أحدث التقنيات، بل بقدرته على المنافسة والابتكار والتفاعل مع الجمهور.

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