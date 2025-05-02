«فنون نيويورك أبوظبي» يقدم عرضاً فنياً لفرقة سيرك باوباب الغينية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي، استضافة العرض الأول للعمل الفني «ييه! ماء» لفرقة سيرك باوباب الغينية، وهو مزيج حيوي من عروض السيرك الحديثة في غرب أفريقيا وموسيقى الهيب هوب وقصص البيئة المحلية المؤثرة.

وستقدم الفرقة العرض العائلي المذهل يوم الجمعة 9 مايو الساعة 7:30 مساءً، ويوم السبت 10 مايو الساعة 3:00 عصراً على المسرح الأحمر في مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي.

ويوفر العرض، الذي يجمع بين تقاليد غينيا النابضة بالحياة وواقعها العصري، تجربة بصرية مميزة وفعالية صيفية ترفيهية مثالية للعائلات والطلاب ومحبي الفن في جميع أنحاء أبوظبي.

ويوظّف عرض «ييه ! ماء» السيرك الأفريقي بأسلوب شعري مميز للتعريف بقضايا بيئية مهمة، داعياً المجتمع إلى التعاون لبناء عالم أفضل يجمعنا معاً، حيث يسهم الجميع بالحفاظ على طبيعته ومستقبله.

ويتماشى العرض مع التزام دولة الإمارات المستمر ببناء مستقبل مستدام، ويقدم رسالة مؤثرة حول أزمة المياه العالمية الملحة بمشاركة مجموعة من لاعبي الحركات البهلوانية الطائرة ومؤدي الحركات الخطيرة وراقصي البريك دانس والموسيقيين.

ويحول هذا الإنتاج عرض السيرك إلى شكل فني نابض بالحياة والأفكار، يحتفي بالثقافة والمرونة وقوة التواصل الإنساني.

وقال بيل براجن، المدير الفني التنفيذي لمركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي: «تكررت مواضيع الاستدامة والبيئة في برامجنا منذ تأسيس مركز الفنون قبل عقد من الزمن.

وأظهرنا التزاماً قوياً بعروض السيرك المعاصرة باعتبارها نمطاً يركز على تقديم المتعة لجميع أفراد العائلة، وتوفير فرص المشاركة في حوارات حول القضايا المهمة.

ويجمع عرض «ييه» لفرقة سيرك باوباب بين هذين الجانبين من خلال أداء حيوي للألعاب البهلوانية ورقصات الهيب هوب، التي تتميز بها منطقة غرب أفريقيا».