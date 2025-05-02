السبت 3 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

«أبوظبي للغة العربية» يطلق مبادرة «المؤلف الناشر»

من «معرض أبوظبي للكتاب» (وام)
3 مايو 2025 01:00

أبوظبي (وام) 

أخبار ذات صلة
الإمارات: دعم جهود تحقيق السلام في الشرق الأوسط
ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة خلال مايو
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
تابع التغطية كاملة

أطلق مركز أبوظبي للغة العربية خلال الدورة الـ34 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، مبادرة نوعية بعنوان «المؤلف الناشر»، ضمن رؤيته الرامية إلى تعزيز الدور المجتمعي للثقافة، وذلك تزامنًا مع «عام المجتمع». تهدف المبادرة إلى تمكين العائلات الإماراتية المبدعة وتسليط الضوء على منجزها الأدبي المشترك.
وأكد سعيد حمدان الطنيجي، المدير التنفيذي للمركز مدير معرض أبوظبي الدولي للكتاب، أن مبادرة المؤلف الناشر تنطلق من رؤية مركز أبوظبي للغة العربية الرامية إلى تمكين الناشر الإماراتي، ليس فقط بوصفه منتجاً للمعرفة، بل لكونه فاعلاً ثقافياً واجتماعياً يحمل رسالة الدولة وهويتها إلى العالم.
وقال: «حرصنا في هذه الدورة على ترجمة شعار «عام المجتمع» من خلال مبادرات عملية تُفعّل القيم التي تقوم عليها بنية المجتمع الإماراتي وعلى رأسها التماسك الأسري، والعمل التشاركي، وتمكين الإنسان من خلال المعرفة».
وأضاف، أن العائلة هي النواة الأولى للمجتمع المعرفي والمصدر الأهم للثقافة، ولذا أردنا أن نسلّط الضوء على النماذج الإبداعية التي نشأت من داخل الأسرة، وأن نقدّم لها منصة احترافية تُظهرها للعالم ضمن حدث دولي بحجم معرض أبوظبي الدولي للكتاب. 
وأوضح، أن هذه المبادرة تؤكد أن المركز شريك حقيقي في تطوير أعمال الناشرين، وفتح آفاق جديدة أمامهم للتوسع في سوق النشر من خلال الدعم المؤسسي، والتمكين المعرفي، وربطهم بالمنصات الدولية، وعلى أن تكون كل أسرة إماراتية مرشحة لأن تصبح عائلة مُبدعة، تنتج المعرفة وتورّثها للأبناء، وتتحوّل من متلقٍ للثقافة إلى صانع لها. 
وشهد جناح «المؤلف الناشر» مشاركات بارزة لعائلات إماراتية قدّمت نماذج متميزة في التأليف والنشر المشترك.
ومن بين هذه النماذج، شارك الكاتب والروائي والإعلامي علي أبو الريش مع ابنه الكاتب الشاب هزاع أبو الريش، إذ عرضا أعمالاً متنوعة شملت ما يزيد على 45 مؤلفاً، بالإضافة إلى إطلاق كتابين جديدين لهزاع أحدهما ديوان شعبي بعنوان «بينونة»، والآخر كتاب فكري بعنوان «فلسفوبيا: الحياة في الحكمة».
وشارك الكاتب الواعد عيسى خليفة الليلي، البالغ من العمر 16 عاماً بعدد من أعماله الأدبية، وذلك بدعم من والدته الدكتورة عذبة المزروعي.  
وعرضت الكاتبة فاطمة السويدي، المتخصصة في أدب الطفل، مجموعة من مؤلفاتها، من أبرزها سلسلة «مهن الأجداد»، إلى جانب 23 قصة تروّج للبيئة والثقافة الإماراتية وشاركتها ابنتها نورة السويدي، الطالبة الجامعية، بمجموعة قصصية باللغة الإنجليزية تعرّف الأطفال بتاريخ دولة الإمارات، ومنها قصة «آلة الزمن».

معرض أبوظبي الدولي للكتاب
أبوظبي
الإمارات
معرض أبوظبي للكتاب
مركز أبوظبي للغة العربية
سعيد حمدان الطنيجي
عام المجتمع
آخر الأخبار
فلسطينيون ينتظرون الحصول على الطعام من مطبخ خيري في خان يونس (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: الحصار يقود غزة إلى «أسوأ سيناريو»
3 مايو 2025
تصاعد النيران من مبنى في زابوريزجيا جراء قصف روسي (رويترز)
الأخبار العالمية
واشنطن تستبعد التوصل لاتفاق بين روسيا وأوكرانيا قريباً
3 مايو 2025
عبدالمنعم سليمان متحدثاً خلال الجلسة بحضور نيكولاي ميلادينوف (تصوير: علي عبيدو)
الأخبار العالمية
جلسة بـ«أنور قرقاش الدبلوماسية»: تحالف القوات المسلحة و«الإخوان» سبب رئيسي لمشكلات السودان
3 مايو 2025
القصر الرئاسي في دمشق
الأخبار العالمية
سوريا: القصف الإسرائيلي قرب القصر الرئاسي «تصعيد خطير»
3 مايو 2025
مدرسة تؤوي نازحين تعرضت لقصف إسرائيلي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
40 قتيلاً بينهم أطفال بقصف إسرائيلي على غزة
3 مايو 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©