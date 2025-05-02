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التعليم والمعرفة

«الأرشيف والمكتبة الوطنية».. ورش تثقيفية تتناول مشروعه المجتمعي X71

خلال إحدى الورش التثقيفية
3 مايو 2025 01:00

أبوظبي (الاتحاد)

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معرض أبوظبي الدولي للكتاب
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نظم الأرشيف والمكتبة الوطنية في منصته، التي يشارك بها في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2025 نحو عشرين ورشة تثقيفية وعملية في موضوعات مشروعه المجتمعي التفاعلي X71، الذي يأتي بالتزامن مع عام المجتمع، ويحتفي بالزينة والحلي في دورته الأولى، وقد شارك في هذه الورش عدد كبير من الأطفال والطلبة، ورواد معرض أبوظبي الدولي للكتاب، تقريباً للمسافة بين هذا المشروع والراغبين بالمشاركة فيه، وقد استطاع أن يستقطب عدداً كبيراً من المشاركين، ويعزز لديهم مفردات الثقافة والتراث الإماراتي العريق، مما يرسّخ الهوية الوطنية في نفوس الأجيال.
واشتملت الورش -التي جاءت بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين- على تفاصيل في صميم موضوعات مشروع X71 التفاعلي والمجتمعي؛ حيث قدمت تعريفاً مختصراً بموضوع الورشة، إلى جانب عرض لصور أرشيفية وأفلام وثائقية، وورش عملية في القص واللصق والتلوين، والأشغال اليدوية التي استعملت فيها مواد بيئية مستدامة بأسلوب حرفي، وهذا ما جعل الجانبين النظري والعملي يتضافران في كل ورشة من الورش التي قدمها الأرشيف والمكتبة الوطنية في منصته على مدار أيام المعرض.
ومن أبرز الموضوعات التي تناولتها الورش: نقوش الحناء، والمخور الإماراتي، والتلي، وبرقع الطير، والخنجر وزينة الرجل، وزينة الإبل والصقر، وسلاسل اللولو، والمرتعشة الإماراتية، والأبواب القديمة، وبيت السدو، والرسم على المداخن.

معرض أبوظبي الدولي للكتاب
أبوظبي
الإمارات
معرض أبوظبي للكتاب
الأرشيف والمكتبة الوطنية
عام المجتمع
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