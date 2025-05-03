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التعليم والمعرفة

الجناح السعودي.. نقلة نوعية في الأدب والنشر والترجمة

الجناح السعودي بالمعرض (وام)
4 مايو 2025 01:19

أبوظبي (وام)

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معرض أبوظبي الدولي للكتاب
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تشارك المملكة العربية السعودية، في الدورة الـ34 لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب 2025، وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص المملكة على تعزيز حضورها الثقافي والفكري على المستويين العربي والدولي، إذ يفتح الجناح السعودي أمام الزوار والعارضين نافذة للتعرّف على النقلة النوعية التي تشهدها المملكة في مجالات الأدب والنشر والترجمة.
ويقدّم الجناح نموذجاً معاصراً لصناعة الكتاب في المملكة من خلال مشاركة مؤسسات ثقافية وتعليمية بارزة، مثل وزارة الثقافة، ووزارة التعليم، ومكتبة الملك فهد الوطنية، ودارة الملك عبدالعزيز، وجامعة الملك سعود، وجامعة أم القرى، وجامعة الملك فيصل، ومجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. 
كما يتضمن الجناح عدداً من الأنشطة الثقافية المتنوعة كتنظيم ورش عمل وجلسات حوارية وتوقيع كتب، إلى جانب عرض مجموعة واسعة من الإصدارات التي تغطي مجالات متنوعة تشمل التاريخ والأدب والعلوم والدراسات الإسلامية.
وقال المهندس بسام البسام، مدير عام الإدارة العامة للنشر في هيئة الأدب والنشر والترجمة السعودية، إن مشاركة المملكة هذا العام تعكس عمق العلاقات الثقافية بين الإمارات والسعودية، وتهدف إلى دعم صناعة النشر وتعزيز الحوار الأدبي وتسليط الضوء على دور الترجمة وأهميتها في توسيع التبادل الثقافي والتوزيع الدولي المشترك. وأضاف:«حرصنا على أن تكون مشاركتنا هذا العام بهوية مؤسسية راسخة من خلال التعاون مع عدد من الجهات الرسمية المعنية بصناعة الكتاب، إلى جانب إعداد برنامج ثقافي متنوع يعكس حضارة المملكة وتراثها الأصيل، ويُعد معرض أبوظبي منصة ثقافية مرموقة تجمع العراقة والانفتاح، وهو ما يتوافق مع توجهاتنا لتعزيز الحضور السعودي في المحافل الدولية» وتبرز في الجناح السعودي منصة «اطبع» كواحدة من الابتكارات الوطنية في مجال النشر.

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