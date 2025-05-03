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التعليم والمعرفة

«أبوظبي للثقافة والفنون» و«العويس الثقافية» توقعان مذكرة تفاهم

هدى الخميس وإبراهيم الهاشمي خلال توقيع مذكرة التفاهم (من المصدر)
4 مايو 2025 01:20

أبوظبي (الاتحاد)

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معرض أبوظبي الدولي للكتاب
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وقعت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون ومؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية مذكرة تفاهم خلال فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2025، وقّع الاتفاقية كل من هدى إبراهيم الخميس كانو، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون ومهرجان أبوظبي، وإبراهيم الهاشمي، المدير التنفيذي لمؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، وذلك في جناح المجموعة ضمن مشاركة مبادرتها «رواق الأدب والكتاب» تحت عنوان «اﻟﺸﺎﻋﺮ سلطان ﺑﻦ ﻋﻠﻲ العويس: اﻟﻌﺼﻲُّ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﻴﺎب»، إحياءً للذكرى المئوية لميلاد الشاعر الراحل، التي أعلنتها اليونسكو لعام 2025، احتفاءً بإرثه الثقافي العميق الذي لا يزال يشكل إحدى ركائز المشهد الأدبي العربي المعاصر.
وقالت هدى إبراهيم الخميس: «نلتقي اليوم لنُحيي احتفالية اليونسكو بمئوية الشاعر سلطان العويس، ولنحتفي بأَثَره الخالد، وإرثه الملهم ورؤيته الصائبة، رجل أعمالٍ، أعطى بكرمٍ وسخاءٍ، واستثمر في العقول والقلوب، وأسهم في لقاء الفكر بالحكمة والكلمة، شاعراً متيماً بالثّقافة والهوية، رائداً في تعزيز مكانة الإمارات، منارةً للتجديد والحلم والرؤى على دروب النّهضة وبناء الحضارة».
وتابعت: «هذه المذكّرة لا تشكّلُ بدايةً لتعاونٍ جديد، بل تكمل شراكةً قائمةً بصلة الوجود، ووحدة الرّؤية والهدف، إنّها عهد التزامٍ بالدور الرّائد الذي تؤدّيه المؤسّستان في إثراء المشهد الثقافي العربي، والنّهوضِ بالفِكْرِ وتمكينِ المعرفة، لندَع التاريخ، يروي قصص إنجازِنا معاً، ولنتْرك للأجيال القادمة، أن تسْرد حكايات إسهامنا في مسيرة الحضارة الإنسانية بإبداعاتهم وأعمالهم التي لن نتخلى عن رعايتها يوماً».
ومن جهته، قال إبراهيم الهاشمي: «لقد أردنا من خلال توقيع هذه المذكرة مع مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون أن نؤكد على تكامل الأدوار الثقافية مع المؤسسات المماثلة، رغبةً من مؤسسة سلطان بن علي العويس لتقوية وتعزيز أواصر التّعاون والتشاور، بما يخدم قضايا الثقافة والفكر العربيّ بشكل عام، واقتناعاً من المؤسسة بأن وجود إطار للتّعاون بين مؤسستينا من شأنه تطوير وتوثيق الترابط الفكريّ، والعلميّ في قضايا ثقافية وتراثية وفنية وغيرها من الاهتمامات المشتركة».
وختم بالقول: «نأمل من هذا الاتفاق مع مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون أن نفتح آفاقاً جديدة للتعاون عبر تبادل المعلومات والخبرات وتنظيم فعاليات وأنشطة مشتركة، وغيرها من المشاريع التي تصب في خانة تعزيز النشاط الثقافي والاجتماعي».
واحتفاءً بهذا التعاون، وبالتزامن مع إطلاق مبادرة «رواق الأدب والكتاب» لاثني عشر عنواناً جديداً هذا العام، نظّمت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون حفل توقيع كتاب «اﻟﺸﺎﻋﺮ سلطان ﺑﻦ ﻋﻠﻲ العويس: اﻟﻌﺼﻲُّ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﻴﺎب»، وهو إصدار يوثّق سيرة ومسيرة الشاعر الإماراتي الراحل. ويتناول الكتاب قراءة معمقة في التجربة الأدبية لسلطان بن علي العويس، ويبرز إسهاماته في المشهد الشعري والثقافي.
كما شهد جناح مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون إطلاق وتوقيع ديوان «بدر الشعر»، تكريماً للشاعر الراحل الأمير بدر بن عبد المحسن بن عبدالعزيز آل سعود. ويأتي هذا الديوان ضمن الإصدارات الجديدة التي تدعمها المجموعة هذا العام في إطار مبادرة «رواق الأدب والكتاب». واستضافت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون برنامجاً ثقافياً متنوعاً على مدار أيام المعرض، شمل سلسلة من الفعاليات الأدبية والفكرية.

مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون
مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
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