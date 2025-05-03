«تريندز» يكرم باحثي المستقبل ويُطلق رؤى جديـدة تثري المعـرفة

أبوظبي (الاتحاد)

يواصل مركز تريندز للبحوث والاستشارات فعالياته وأنشطته في معرض أبوظبي للكتاب 2025، لليوم السابع على التوالي، عبر جناحه بالقاعة العاشرة، المعزَّز بالذكاء الاصطناعي، ويربط الماضي بالمستقبل، ويحتوي نحو 350 إصداراً بحثياً يتناول مختلف أنواع المعرفة، ويحلل ويقرأ ويستشرف المستقبل برؤى عالمية. وفي اليوم السابع، شهد جناح المركز زيارات مكثفة من مسؤولين ومفكرين وأكاديميين، حيث تعرفوا على إصدارات المركز وأقسامه المتنوعة.

وقد شهد جناح مركز تريندز للبحوث والاستشارات الذي يشارك بصفته راعياً بلاتينيّاً في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2025، احتفالية مميزة لتكريم الفائزين في مسابقة «باحث المستقبل». وقد أُقيمت المسابقة تحت شعار «تمكين العقول الشابة من خلال البحث العلمي»، واستهدفت الطلاب من الصف الأول وحتى الصف الثاني عشر، بهدف تشجيعهم على البحث العلمي، واكتشاف المعرفة، والمساهمة في بناء مستقبل واعٍ.

وشارك في المسابقة طيف واسع من الطلاب الموهوبين الذين قدموا أبحاثاً مبتكرة في مجالات متنوعة. وقامت لجنة تحكيم متخصصة بتقييم المشاريع بناءً على معايير علمية دقيقة، وتم الإعلان عن الفائزين وتكريمهم في حفل بهيج أُقيم في جناح «تريندز» بالمعرض.

وفي سياق متصل، احتفى مركز «تريندز» في جناحه أيضاً بتخريج دفعة جديدة من منتسبي الدورة البحثية التي نظمها معهد تريندز الدولي للتدريب، حيث تلقى الخريجون شهادات تقدير لإتمامهم الدورة بنجاح، والتي تهدف إلى تطوير مهارات البحث العلمي لدى الشباب والباحثين.

كما شهد جناح مركز تريندز للبحوث والاستشارات توقيع إصدارين جديدين، الأول: يحمل عنوان «أموال الإرهاب» للمؤلفة ناتالي جوليه، عضو مجلس الشيوخ الفرنسي، نائبة رئيس لجنة القانون. ويُقدم في طبعة جديدة مُحدثة ومُوسعة، نظرة معمقة وشاملة للحيل المتنوعة التي تستخدمها شبكات الإرهاب لتمويل أنشطتها. ويُعد هذا الكتاب مرجعاً أساسياً لفهم آليات تمويل الإرهاب، وكيفية مكافحته بفعالية، خاصة في ظل التطور المستمر لطرق التمويل وزيادة تعقيدها.

أما الكتاب الثاني، فهو «التجربة الإماراتية.. الجذور والتنمية» لـ علي عبد الله محمد الأحمد، الوكيل المساعد للسياسات والاتصال الدفاعي – وزارة الدفاع، ويسعى إلى استقراء أهم جوانب مسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة في مختلف المجالات. يتناول الكتاب رحلة فكرية تبدأ من تأسيس الدولة عام 1972، واختيار النظام الاتحادي، مروراً بالتحدي الاستراتيجي المتمثل في مرحلة ما بعد النفط، وصولاً إلى التنمية البشرية الملحوظة، والتوازن بين الأصالة والمعاصرة في النموذج التنموي الإماراتي. كما يستكشف الكتاب أدوات القوة الناعمة التي طورتها دولة الإمارات، وعلى رأسها الدبلوماسية، والتي مكنتها من لعب دور إقليمي ودولي مؤثر، وتعزيز مكانتها كقوة فاعلة على الساحة العالمية.