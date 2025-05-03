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التعليم والمعرفة

الموروث الإماراتي في ملتقى الثقافات بجامعة القاهرة

جانب من مشاركة «الشارقة للتراث» (وام)
4 مايو 2025 01:19

الشارقة (وام)

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شارك معهد الشارقة للتراث في فعاليات، «الملتقى الثالث للثقافات»، الذي عقد بجامعة القاهرة في جمهورية مصر العربية، بمشاركة عدد من السفارات والملحقيات الثقافية المعتمدة لدى مصر. وجاءت مشاركة المعهد، لتعكس ثراء التراث الثقافي الإماراتي، حيث تعرّف طلبة الجامعة على ملامح من الموروث الشعبي الإماراتي من خلال عروض حية للأزياء التقليدية الرجالية والنسائية، وفنون الضيافة الإماراتية، وتقديم نماذج من الفنون الشعبية والحرف اليدوية الأصيلة، التي تعبّر عن الهوية الثقافية لدولة الإمارات وعمقها الحضاري، وذلك في إطار جهود معهد الشارقة للتراث في مد جسور التواصل الثقافي مع المؤسسات الأكاديمية والمجتمعات الشبابية في الوطن العربي والعالم، وإبراز مكانة التراث الإماراتي كجسر للتفاهم المشترك وقيمة إنسانية تتجاوز الحدود الجغرافية. ويُعد الملتقى أحد أبرز الفعاليات الثقافية في جامعة القاهرة، إذ يُقام سنوياً بهدف الاحتفاء بالتعدد الثقافي وتعزيز الحوار الحضاري بين الشعوب، من خلال منصة تفاعلية تجمع طلاباً من الجنسيات والثقافات المختلفة، وتسهم في دمج الطلاب الوافدين بالحياة الجامعية، عبر تقديم تراثهم وتقاليدهم في أجواء من التبادل الثقافي البنّاء.

معهد الشارقة للتراث
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